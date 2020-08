Denise Fraga fala sobre pausa de projetos por causa da quarentena

Assim como a maioria das pessoas, Denise Fraga precisou interromper seus projetos por causa da quarentena em consequência do coronavírus. A atriz, que estava em cartaz com a peça Eu de Você, também se preparava para viver uma personagem na novela que substituirá Amor de Mãe.

“Essa pandemia me deixou assim, parecia que eu tinha sido abatida em pleno voo“, disse a artista, em entrevista a Carlos Tramontina no programa Antena Paulista.

“Eu iria acabar a turnê (da peça) e começar a novela. A novela a gente não sabe exatamente quando vai começar. Ainda tem que acabar Amor de Mãe. Tudo ainda são dúvidas, mas a gente tem uma vontade e, de certa maneira, as pessoas também têm vontade”, completou.

Sobre o espetáculo, que estava protagonizando no teatro, Fraga revelou que o contato físico era uma parte importante para ela, como os abraços. Algo que, no futuro, deverá ser revisto e repensado. “Estava fazendo uma peça que me encantava. Não era só uma peça para mim, mas uma experiência humana”, analisou Denise Fraga.

“Eu tenho um grande amor pela minha profissão. Agradeço todos os dias. Fazer o que mais gosta na vida e conseguir pagar as contas com isso é quase uma receita de bolo de felicidade”, completou a atriz.