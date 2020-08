Deputado pró-Bolsonaro retira apoio a homem que atacou Felipe Neto

O deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) retirou o apoio a Leandro Cavalieri, homem responsável pela mais recente ameaça a Felipe Neto, e que motivou a entrevista do youtuber ao Jornal Nacional na última quinta-feira (30). O parlamentar era o maior apoio do eleitor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que tentava uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 2020.

Neto foi alvo de um ataque com direito a carro de som na porta do condomínio onde mora, no Rio de Janeiro. Leandro foi identificado como “Cavallieri, o guerreiro de Bolsonaro”. “É, Felipe Neto. A gente vai se encontrar em breve. Eu quero ver se tu é macho. (…) Eu quero ver tu tirar onda comigo. Teus seguranças não me intimidam, não, irmão, que aqui também o bonde é pesado”, avisou.

O fim da parceria político ocorreu quando o bolsonarista se apresentou como assessor parlamentar no ataque no ataque ao prédio do STF (Supremo Tribunal Federal em junho, com direito a fogos de artifício. “Aquela situação foi algo que não gostei. Nada contra ele [Cavalieri], mas não há mais vinculação política ou pessoal. O motivo foi ele ter se apresentado como meu assessor sem nunca ter sido”, afirmou ao jornal Folha de S. Paulo.

“O ato em si não foi antidemocrático como tem sido descrito”, avaliou Otoni, denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de difamação, injúria e coação no inquérito que investiga atos antidemocráticos.

Sobre o ataque de Cavalieri a Felipe Neto em frente ao condomínio, o político não o defendeu, mas desconversou: “Não tenho nada a declarar sobre esse episódio. São decisões que cada ser humano toma. Se alguém se sentiu ofendido cabe também procurar a Justiça para obter alguma retratação”.