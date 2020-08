Descubra como o Google Ads funciona

Você já ouviu falar em google ads? Aposto que sim! Não há como falar de marketing digital sem pensar nessa plataforma, uma vez que é bastante utilizada para obter bons resultados nas vendas online. No entanto, muitas pessoas não entendem como funcionam os anúncios no google. Se você é uma delas, continue lendo!

O que é Google ads?

Antes de entender como funciona, é preciso saber o que é google adwords. Ele pode ser definido como uma plataforma de publicidade online que pertence ao maior buscador: google.

Quando fazemos a busca no site usando determina palavra-chave, aparecem algumas páginas nas primeiras posições com uma informação verde em baixo escrito “anúncio”. Se você nunca reparou nisso, comece a reparar! Esses sites são links patrocinados.

Como funciona?

Diferente do facebook e instagram ads, os anúncios feitos no google ads são pagos apenas quando um usuário clica no site. Por isso, é baseado no CPC, ou seja, custo por clique.

Essa plataforma funciona como se fosse um leilão, já que existem outras empresas do mesmo segmento que também querem ocupar as mesmas posições. Porém, na página de busca, o buscador não considera apenas esse fator.

Assim como acontece no seo, o Google coloca nas melhores posições as páginas que atendem às expectativas do usuário. Por isso, ele considera a qualidade do anúncio e o custo por clique.

Outro diferencial de optar por essa estratégia de marketing de performance é a possibilidade de anunciar para um público segmentado. Escolhendo o grupo de pessoas para quem você quer anunciar, aumentam as chances de vender.

A campanha google não se limita às páginas de busca. O site também pode ser anunciado em:

rede display: quando o site é mostrado em banners ou textos de outros sites, além de gmail e aplicativos;

no youtube: com certeza você já deve ter visto alguns vídeos de propaganda durante a exibição de um vídeo no youtube. O anunciante pode criar campanhas para atingir os usuários desse site também;

google shopping: apesar de fazer parte das páginas de busca, é diferente dos resultados comuns. É uma ferramenta bastante utilizada pelos usuários para comparar preços.

É importante que você busque uma boa agência de marketing digital para ajudar a usar a plataforma e, consequentemente, alavancar as suas vendas. Um especialista em adwords sabe qual a melhor estratégia para alcançar mais pessoas e aumentar a taxa de conversão.

Invista no google adwords e anúncios em redes sociais para melhorar a presença digital e vender mais!