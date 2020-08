Descubra o poder das anotações para os estudos

Ao se preparar para provas, é importante ter anotações bem feitas para revisar depois. Elas fornecem um resumo de pontos relevantes e essenciais para os estudos, destacam referências significativas e podem ser um fórum para suas próprias dúvidas e comentários.

Fazer boas anotações não é importante apenas durante o estudo na escola ou universidade. É uma habilidade que se estende à preparação para concursos públicos, vestibulares, ENEM e para o próprio mercado de trabalho.

Selecionamos diversas dicas para ajudá-lo a fazer anotações impecáveis e tornar o estudo para qualquer prova o mais eficaz possível.

Escutar e ouvir não são a mesma coisa

Escutar se refere aos sons, enquanto ouvir se refere ao significado. Você ouve ideias, não palavras. Para ouvir com eficácia, então, você precisa prestar atenção em como algo é dito, o uso da linguagem e da voz e como o falante usa seu corpo, conhecido como linguagem corporal.

Ouvir exige muito foco e concentração e é uma habilidade chave para o sucesso na escola, na universidade e no trabalho, porque 80% do que sabemos vem da escuta. Sem boas habilidades de escuta, suas notas não serão tão valiosas quanto poderiam ser.

Seja um ouvinte ativo

Ser um ouvinte ativo é um fator chave para fazer anotações eficazes. Você provavelmente saberá algo sobre o assunto que está ouvindo em sala de aula, e vincular o novo material com o que você já sabe o ajudará a ouvir mais ativamente. Ouvir com as perguntas em mente também o ajudará a ouvir melhor e lembrar mais.

Revise suas anotações logo após fazê-las

Leia suas anotações assim que possível para corrigir a escrita, a ortografia e a clareza. Expanda quando necessário, amarre os pontos e / ou consulte as referências mencionadas para desenvolver pontos ou esclarecer mais os conceitos.

Essas anotações agora se tornaram seu próprio conjunto de notas de revisão claras e uma referência valiosa para o futuro, e relê-las é uma boa maneira de ajudá-lo a lembrar os conceitos-chave.

Encontre uma técnica de anotações que funcione para você

Dê uma olhada em alguns exemplos de métodos de anotações e encontre um que você acha que poderia usar. Não há certo ou errado, contanto que suas notas funcionem para você.

Alguns métodos de anotação incluem esquemas, desenhos, gráficos e métodos de mapeamento.

Falamos sobre algumas das técnicas mais eficientes aqui no Notícias Concursos. Veja agora: