Deseja estudar no exterior? Confira 5 dicas fundamentais!

O sonho de estudar no exterior está presente na vida de muitos alunos. Há diversos benefícios em estudar em outro país, então é comum que esta seja a ambição de muitos.

O estudo em uma instituição fora do Brasil pode melhor e muito o currículo profissional. Além disso, pode proporcionar experiências únicas a partir de outras culturas.

No entanto, o desejo de se aventurar em outros países para estudar fica no plano das ideias para muitos estudantes. Isso porque nem sempre é fácil organizar tudo e custear as despesas. Trouxemos, então, cinco dicas fundamentais para você transformar seu sonho de estudar no exterior uma realidade. Confira as dicas!

1. Analise as opções de destino

O primeiro passo para tonar realidade o seu sonho é analisar os possíveis países nos quais você pode estudar. Algumas faculdade se destacam por facilitar a entrada de estudantes estrangeiros. Contudo, na sua pesquisa é preciso analisar se esses países são ideais para você. Analise todos os fatores.

Procure saber como cada país recepciona alunos de fora, o clima, e as possibilidades de trabalho, por exemplo.

2. Pesquise as opções de faculdades

Após definir quais são os melhores países para você, analise as opções de instituições. Há uma variedade enorme de universidades, faculdades e escolas no exterior, contudo, você precisa definir o que é mais viável.

Então, para isso, considere o nível de concorrência, as exigências de cada instituição, os pré-requisitos, e seus objetivos. Além disso, analise também os cursos oferecidos.

3. Comece a se organizar

Ao mesmo tempo em que você analisa os países e faculdades já deve ir se organizando. O processo de admissão no exterior pode ser bem diferente de como ocorre no Brasil. Ou seja, você pode precisar de uma carta de recomendação, de um seguro de saúde, de comprovação de renda, entre outros. Desse modo, é preciso já ir se preparando para os exames admissionais e preparar os documentos comumente exigidos.

4. Estude uma língua estrangeira

Além disso, é fundamental estudar uma língua estrangeira. Estar preparado para se comunicar em outro idioma pode ser crucial nesse momento. Então invista no seu inglês ou no estudo de alguma outra língua a depender do país de destino. Nesse sentido, é essencial buscar aprovação em exames como o IELTS e o TOEFL para provar proficiência. Muitas vezes esses certificados são uma exigência lá fora.

5. Pesquise bolsas de estudo

Por fim, pesquise bolsas de estudo. Conseguir uma bolsa para custear suas despesas de estudo no exterior é perfeito para garantir que você não terá problema para comprar materiais didáticos ou pagar mensalidades, por exemplo. Há programas das próprias instituições ou de associações a parte que podem te ajudar com isso. Recomendamos também uma busca no banco do Hotcourses Brasil.

