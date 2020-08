Desejo Sombrio 2ª temporada: série com Maite Perroni é renovada

A Netflix renovou a série mexicana Desejo Sombrio, que é estrelada pela atriz de Rebelde, Maite Perroni. A série de suspense é recheada de cenas mais sensuais e picantes, e tem se tornando um grande sucesso na plataforma, o que culminou em sua renovação.

O anúncio foi compartilhado pelo perfil da Netflix Brasil no Twitter, que apresentou alguns dos bons números que o programa alcançou no streaming.

“Só passando para avisar que Desejo Sombrio foi assistida por 35 milhões de contas no mundo todo nos seus primeiros 28 dias no meu site. Ela é agora minha primeira temporada mais popular de língua não inglesa — e ficou no Top 10 em 77 países. A Maite é a patroa, SIM! ”, comentou a Netflix em uma postagem, que concluiu. “E antes que vocês me perguntem: a segunda temporada está confirmada”.

E antes que vocês me perguntem: a segunda temporada está confirmada ?? Hoje eu tô ?????? — netflixbrasil (@NetflixBrasil) August 19, 2020

A última série de língua não inglesa que tinha alcançado números parecidos foi Control Z, que levou um mês para entrar no Top 10 de 64 países diferentes.

Sobre a série Desejo Sombrio

A série conta a história de Alma Solares, professora que trai o seu marido com um aluno mais jovem. O que desencadeia uma série de fatos misteriosos e mortais.

Em pouco tempo, Alma se encontra em um verdadeiro labirinto de mentiras. A trama acompanha ainda jogos de sedução que dão o toque picante da história.