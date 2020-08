Desiludida, Mayra Cardi conhece homens e convida mulheres para sair

Mayra Cardi vem buscando novas experiências amorosas e decidiu baixar o Tinder, aplicativo de relacionamentos, no qual chegou a ser bloqueada pela plataforma.

No entanto, ela deu a volta por cima e já está pronta para encontrar o amor da sua vida, que poderá ser tanto homens quanto mulheres.

Em seu perfil no Instagram, ela revelou que tem conhecido pessoas mais maduras e está disposta a conhecer melhor a pessoa, desde que se disponibilize a ir até sua casa.

“Eu queria agradecer o pessoal do aplicativo que já me desbloqueou. Até dei match lá com uns coroas maravilhosos bem no meu perfil, coroa, com filho, bem resolvido, maduro”, disparou.

“Quem sabe? Vem aqui no meio do mato me conhecer”, brincou. “Um deles coloquei que quero homem ou mulher, no outro coloquei só homem”, revelou.

“Eu já dei uns matches nas meninas, mas elas não estão me dando muita moral, não. Os homens são mais abertos, muito mais, aliás abertos demais”, disse ainda.

“As mulheres são mais conservadoras, né? Ou eu não to sendo interessante pra mulherada, não tão achando que sou eu. Sou eu mesmo gente, podem me dar moral”, completou.