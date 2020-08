‘Deus do jogo’, Ibra não tem idade para seguir batendo recordes no futebol

Zlatan Ibrahimovic é conhecido por duas coisas: fazer gols e sua marra tradicional.

No último sábado, não foi diferente. O sueco fez um dos gols da vitória do Milan sobre o Cagliari e foi ao Twitter esbanjar a marra.

O atacante postou uma foto de sua comemoração e a legenda “Deus do Jogo”. Para além da marra, é fato que Ibra segue colecionando recordes.

Com o gol do último sábado, o atacante sueco fechou a campanha 2019/2020 com 10 gols na Série A. Aos 38 anos e 302 dias, Ibrahimovic é o jogador mais velho da história a conseguir 10+ gols no Campeonato Italiano, provando que não tem idade para seguir batendo recordes.

Ibrahimovic comemora seu gol diante do Cagliari Marco Luzzani/Getty Images

Além disso, o sueco também participou de 15 gols nas 18 partidas que fez e levou o Milan a ser a segunda melhor equipe da Itália no período.