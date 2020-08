O cantor Devinho Noaves vai realizar a sua Live ‘História – Fluxo dos Fluxos do Boyzinho’ que promete ser marcada por grandes emoções, recordando a vida do artista desde a sua infância até se tornar um fenômeno em todo o Brasil. Para cada momento, um cenário e sucessos de cada época até chegar no repertório do novo disco promocional que foi lançado há 15 dias e já ultrapassou a marca dos 2 milhões de plays nas plataformas digitais. O hit ‘Ana’ está na boca do povo e ninguém pode perder esse show online que será realizado no sábado, dia 22 de agosto, a partir das 16h30 no canal do Youtube do Boyzinho, com direito ao mais lindo por do sol de Aracaju com imagens lindas e muita diversão para você curtir em casa. A carreira do artista decolou ainda mais em 2020 quando ele passou a fazer parte do casting Teo Santana Produções.

Devinho começou a cantar e tocar aos nove anos de idade, quando ganhou em uma promoção de rádio seu primeiro instrumento: um cavaquinho. Mesmo com pouco dinheiro, recebeu o incentivo da sua avó, dona Lourdes, que é fã de música brega e aprendeu a tocar também violão e teclado. Os convites para apresentações em festas de aniversários e barzinhos foram surgindo mas conquistou o sucesso em 2017 após participar da tradicional Festa do Mastro em Capela e diversos festejos juninos de Sergipe.

O músico fez sucesso nos paredões e foi eleito a revelação do arrocha de Sergipe. Ficou conhecido como ‘Boyzinho’ e não demorou muito para ele conquistar o Brasil. Foi lançado a nível nacional em dezembro do mesmo ano quando participou do programa ‘Hora do Faro’, com Rodrigo Faro na Record TV. Estourou em 2018 em todo o país com o sucesso ‘Alô dono do bar’ que contou com a participação de Wesley Safadão. Participou do ‘Boteco do Ratinho’ no SBT ao lado de Dorgival Dantas e Wesley Safadão.

O jovem artista de apenas 23 anos segue em alta com o arrocha e comemora a carreira ascendente. Outro grande sucesso foi ‘Como a culpa é minha (oi nego)’, que foi cantado ao vivo com Gusttavo Lima em Petrolina. O sergipano emplacou ainda o hit ‘Coração blindado’, dueto com Marília Mendonça. Com a dupla Fernando e Sorocaba, o Boyzinho gravou ‘A Gringa Pirou’. Ele gravou também com Gil Mendes e Paula Guilherme.

Por trás de Devinho existe uma grande mulher, a sua avó, dona Lourdes, que é a sua maior incentivadora e mentora, além de ser compositora de algumas músicas do repertório como ‘Perdi a paz’ e ‘Mulher’. Uma mistura de tristeza, com letras de amor trágico, e alegria, com bases dançantes da banda de som vigoroso.

Durante a pandemia, Devinho Novaes se reinventou e está fazendo ainda mais sucesso na internet com participação em Lives, vale destacar que é o sergipano que tem mais seguidores no Instagram com quase 2,5 milhões de seguidores e mais de 180 milhões de plays no ‘Sua Música’. A agenda do artista está aberta para shows em 2021.

Arrocha é um gênero romântico e ao mesmo tempo dançante que surgiu na Bahia no começo da década passada. O arrocha se misturou ao sertanejo no resto do país, e também se manteve em alta no Nordeste com sua face de mais “sofrência”.