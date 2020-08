Dez anos depois, Ana Paula Arósio ressurge magnífica em comercial de banco

Ana Paula Arósio voltou após quase 10 anos fora da TV, e foi recebida da melhor forma pelos seus fãs. Na noite da última terça-feira (25), durante um dos intervalos do Jornal Nacional, o banco Santander lançou o seu novo comercial com a atriz como maior destaque.

Além de Arósio, a produção contou com as participações dos atores Robson Nunes e Samantha Schmütz, que usaram o novo serviço financeiro da instituição, o SX, para defini-la: “sumida” e “xodó do Brasil”. A novidade permite que o cliente faça transferência de um telefone para o outro sem limite. “Por isso a gente chamou quente entende muito de telefone”, anunciou a Dorinha de Totalmente Demais.

A menção foi feita por causa de um marco na carreira de Arósio. Antes do sumiço, ela era estrela de comerciais da Embratel com o “faz um 21”. Após o anúncio, a ex-musa da Globo brincou: “Bom, agora eu vou, porque me desacostumei da civilização… Vou voltar para o meu SX, sabático em Xangri-lá”.

A web ficou fascinada com a volta da famosa. “É isso o que acontece quando você evita o contato humano e só convive com cavalo: a pele fica plena e não envelhece um ano sequer”, avaliou uma fã. “Os brasileiros assistindo televisão e do nada vendo a Ana Paula Arósio depois de mais de 10 anos sumida”, pontuou outro.

“Queria sumir por anos e reaparecer linda assim como a Arósio”, confessou uma terceira. “Fazer tal qual Ana Paula Arósio: sumir, voltar belíssima e fazer um dinheiro. Depois sumir de novo”, resumiu mais uma.

Confira:

Faz um SX. Essa é a dica da Ana Paula Arósio e a nossa também.

é isso que acontece quando vc evita o contato humano e só convive com cavalo: a pele fica plena e não envelhece um ano sequer.

Ana Paula Arósio e o novo conceito de skincare: paz

Os brasileiros assistindo televisão e do nada vendo a Ana Paula Arósio depois de mais de 10 anos sumida

queria sumir por anos e reaparecer linda assim como Ana Paula Arósio

Fazer tal qual Ana Paula Arósio: sumir, voltar belíssima e fazer um dinheiro. Depois sumir de novo.

ana paula arosio ta igual na epoca do faz um 21, a gata ta dormindo no formol

Imagina a fortuna que o Santander pagou pra tirar Ana Paula Arósio das brenha do mato…

Só grupo de risco entendeu a referência da propaganda com a ana paula arosio