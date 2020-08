DF: Retorno presencial de professores da rede pública é adiado

Foi adiado o retorno dos professores da rede pública de ensino do Distrito Federal. Um comunicado da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) garantiu a informação.

A saber, a volta das atividades dos educadores presencialmente nas escolas estava prevista para a próxima segunda-feira, dia 17.

No entanto, mesmo com a prorrogação do prazo, uma nova data não havia sido informada até o presente momento. A nova data será divulgada “assim que possível”, conforme diz o comunicado da Secretaria da Educação.

Testagem eficiente nos professores

O motivo para o adiamento da volta dos professores às escolas, segundo a Secretaria da Educação será a recomendação de testagem mais próxima da data de retorno das aulas, de fato. Ou seja, na segunda quinzena do mês de agosto.

A orientação foi dada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que é a responsável pela testagem de Covid-19 dos profissionais. Para a pasta, os testes posteriores seria uma medida mais “eficiente e adequado”.

Anterior a essa decisão, a previsão era de que os exames fossem realizados até esta sexta, 14. Mas eles não foram feitos e devem seguir o novo cronograma.

“A testagem dos professores irá ocorrer por grupos, de forma escalonada, conforme previsto para o retorno presencial.”

Calendário de volta às aulas no DF

O calendário de volta às aulas, com professores e alunos em sala, deve ser mantido da seguinte forma no Distrito Federal:

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da Educação Profissional retorna em 31 de agosto

Ensino Médio, 8 de setembro

Anos finais do Ensino Fundamental, 14 de setembro

Anos iniciais do Ensino Fundamental, 21 de setembro

Educação Infantil, 28 de setembro

Centros de ensino especial, a Educação Precoce e as classes especiais retornam em 5 de outubro.

Segundo a secretaria, o compromisso maior é, “em primeiro lugar”, com a saúde dos estudantes, professores e demais profissionais da educação.

“A pasta vem acompanhando a curva da pandemia. Nenhuma decisão será tomada de forma que coloque em risco estudantes, professores, gestores e servidores”, diz a nota oficial.

