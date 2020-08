Di Ferrero encontra ninho de cobra coral na própria casa e divulga imagens

Ver essa foto no Instagram

O cantor @diferrero publicou alguns vídeos no Instagram em que mostra o momento em que encontrou uma cobra. “Caraca, a gente achou uma cobra coral”, disse ele. “O que a gente faz? Que susto que eu levei. Vamos sair daqui”, comentou a esposa do cantor, Isabeli Fontana, ao fundo do vídeo. “Se tiver alguém aí para me dar mais informações sobre cobra coral…Eu achei o ninho dela”, disse ele em mais um vídeo ao pedir ajuda. Depois de um tempo, ele retornou para dizer que conseguiu ajuda. “Minha amiga Amanda, me deu uma dica, vamos ligar pro IBAMA, eles vão vir retirar, sem matar e levar a cobra pra outro lugar.” #diferrero #cobra #coral