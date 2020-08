Dia do Gamer: conheça as gírias mais populares entre os jogadores

O Dia Internacional do Gamer é celebrado no dia 29 de agosto. Assim como qualquer outra comunidade, os jogadores construíram um universo com gírias próprias para se referir aos games.

Entretanto, nem todos estão familiarizados com esses diferentes termos. Por isso, criamos esta lista com as gírias mais populares entre os gamers. Depois deste guia, você não será mais tratado como um noob!

Dia do Gamer, entenda os termos:

Fortine é o Battle Royale mais popular da atualidade.Fonte: Epic Games/Divulgação

Battle Royale

Um dos gêneros mais populares do momento, o Battle Royale reúne diversos jogadores em uma arena de batalha limitada. Então, o objetivo é simples: ser o último sobrevivente.

FPS (First Person Shooter)

Os FPSs são games com visão em primeira pessoa. Então, o jogador “enxerga” as partidas através dos olhos dos próprios personagens. Esse formato é bem comum em jogos de tiro.

TPS (Third Person Shooter)

Oposto do exemplo anterior, os TPSs são títulos com visão em terceira pessoa. Assim, a câmera acompanha de longe o personagem controlado pelo jogador.

A franquia Call of Duty é um dos principais representantes do gênero FPS.Fonte: Activision/Divulgação

RPG (Role-Playing Game)

Focado na narrativa, os RPGs são games em que o jogador assume ou interpreta o papel de um personagem. Então, ele passa a realizar missões para ganhar experiência, subir de nível e desenvolver novas habilidades.

MMO (Massively Multiplayer Online)

Os MMOs reúnem diversos jogadores em um ambiente virtual online. Dentro dele, existe um subgênero chamado MMORPG em que os players realizam missões em grandes mapas seguindo os padrões de um RPG.

MOBA (Multiplayer Online Battle Arena)

Gênero popular de eSports, os MOBAs são jogos que envolvem batalhas em arenas online com múltiplos jogadores. Normalmente, duas equipes se enfrentam e o objetivo é conquistar a base do adversário.

League of Legends é o MOBA de maior sucesso no mundo dos eSports.Fonte: Riot Games/Divulgação

HP (Health Points) e MP (Magic Points)

Basicamente, HP são os pontos de vida, enquanto MP são os pontos de magia utilizados para invocar feitiços. Ambos os termos são muito comuns em RPGs.

XP (Experience)

XP são os pontos de experiência. Ao acumulá-los, seja em RPGs ou em jogos de tiro, os personagens sobem de nível.

MVP (Most Valuable Player)

Em games competitivos, MVP é o título dado ao jogador mais valioso da rodada. No caso, aquele que teve um desempenho superior a todos os outros participantes.

O ator Keanu Reeves será um NPC no jogo Cyberpunk 2077.Fonte: CD Projekt Red/Divulgação

NPC (Non-Player Character)

NPC é o termo usado para se referir a personagens que não podem ser controlados por jogadores. Normalmente, eles são comandados pelo computador ou elementos da narrativa.

PvE (Player versus Environment)

PvE é a sigla usada para destacar os games em que os jogadores realizam missões sozinhos ou em grupos enfrentando inimigos NPCs.

PvP (Player versus Player)

PvP se refere aos jogos em que há um combate direto entre os players. Ou seja, todos os personagens são controlados por uma pessoa real do outro lado da tela.

Noob

Simples, noob é o apelido dado aos jogadores com pouca experiência. No caso, o termo é uma abreviação de “newbie” (novato, em inglês).

Gostou dessas dicas do “dicionário gamer”? Deixe nos comentários outros termos muito utilizados pelos jogadores!