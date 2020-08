Dia do Soldado: confira as melhores produções para celebrar a data

Em 25 de agosto é celebrado o Dia do Soldado, data escolhida para homenagear o nascimento de Duque de Caxias, patrono do Exército brasileiro.

Inúmeras produções audiovisuais já exploraram a trajetória de personagens que lutavam por suas nações em detrimento de um bem maior. Esta lista rememora alguns filmes e séries e indica onde você pode assisti-los.

Apocalypse Now

Fonte: United Artists

Considerado por muitos como a obra-prima de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now é uma adaptação do livro Coração das Trevas, de Joseph Conrad, no contexto da Guerra do Vietnã. Embora tenha tido diversos problemas durante a produção, o sucesso do longa se deve a uma direção competente aliada a um bom roteiro.

O filme mostra o Capitão Willard (Martin Sheen) e seu exército se aventurando para descobrir o paradeiro de Kurtz (Marlon Brando). No Brasil, o longa está disponível no acervo do streaming Mubi.

Destacamento Blood

Fonte: Netflix

Conversando de alguma forma com o clássico de Coppola, em 2020 a Netflix lançou Destacamento Blood. Dirigido pelo cineasta Spike Lee, o longa apresenta a incursão de cinco veteranos da Guerra do Vietnã a um passado repleto de marcas que ainda estão cicatrizando.

Considerado por muitos como um dos filmes mais fortes e ambiciosos do ano, aborda de forma incisiva as reflexões dos ex-soldados no decorrer de sua jornada. Não deixe de apreciar essa obra na Netflix.

A Estrada 47

Fonte: Europa Filmes

Dirigido por Vicente Ferraz e lançado em 2013, A Estrada 47 mostra alguns dos últimos soldados brasileiros sobreviventes dos desastres causados pela Segunda Guerra Mundial. Guimarães (Daniel de Oliveira), Tenente (Julio Andrade), Piauí (Francisco Gaspar) e Laurindo (Thogun) se perdem uns dos outros em um dos momentos mais aterrorizantes de suas aventuras.

O drama de guerra aposta na força narrativa convincente para conquistar o espectador. Está disponível para ser assistido na Netflix.

Marcados pela Guerra

Fonte: IFC Films

Protagonizado por Kristen Stewart, Marcados pela Guerra (Camp X-Ray) apresenta uma jovem chamada Amy Cole, que deixa tudo o que era calmo em sua vida e se alista no exército. Na empreitada, ela é enviada para uma missão diferente da qual esperava e encontra um cenário desolador em vários aspectos.

Na Baía de Guantánamo, Amy passa a ter sua visão de mundo modificada. O filme está disponível no Amazon Prime Video.

Fonte: Hulu

Por fim, uma série originalmente produzida e disponibilizada pelo serviço de streaming Hulu. A trama é baseada no livro homônimo escrito por Joseph Heller em 1961. O elenco conta com Christopher Abbott, Kyle Chandler, Hugh Laurie e George Clooney, que interpretam militares das Forças Aéreas dos Estados Unidos.

A sátira aposta suas fichas em um humor não convencional e repleto de críticas um tanto quanto ácidas. Ao longo de seis episódios, o público pode se divertir bastante com a narrativa. Infelizmente, o Hulu ainda não está disponível no Brasil.