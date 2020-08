Dia dos Pais: William Bonner fala sobre relação com os filhos

William Bonner é só elogios para suas crias, os trigêmeos, frutos do casamento com Fátima Bernardes. Em entrevista a Serginho Groisman para o Altas Horas deste sábado (8), o âncora do Jornal Nacional se derreteu ao falar de Vinícius, Beatriz e Laura, de 22 anos, que ele define como “bençãos” em sua vida.

“São muito diferentes um do outro, mas eu tenho, e a mãe deles também, essa convicção, de que são pessoas do bem. São cidadãos legais, desses que a gente quer que o país tenha“, afirmou ele.

“Eu diria para você que, nos dias em que nós vivemos, se conseguirmos que os nossos filhos sejam abertos para o contraditório, se eles tiverem a cabeça aberta para ouvir quem deles discorde, se eles tiverem essa tolerância para o diferente, já é uma vitória incrível. Não apenas nossa, mas para a humanidade, para o país e para a sociedade“, analisou Bonner.

Ainda no bate-papo, o apresentador do Jornal Nacional falou sobre a sua rotina de trabalho durante a pandemia de coronavírus e como tratam com as fake news.

“O ataque à mídia, ao jornalismo profissional, às vezes personificado em mim, é o resultado de alguém que não gosta da mensagem e resolveu abater o mensageiro“, lamentou jornalista, que está na bancada do telejornal mais assistido do país há 24 anos.