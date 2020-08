Dia dos Solteiros: Tinder lança nova ferramenta de interesses

Para o Dia dos Solteiros deste ano, o Tinder lançou um novo recurso que permite adicionar interesses ao perfil e pode aumentar as chances de dar um match certeiro com alguém. E, para não deixar ninguém de fora neste sábado (15), o aplicativo ainda divulgou algumas dicas importantes que podem ser usadas antes e durante a paquera.

Segundo o Tinder, o recurso Interesses vai aproximar pessoas que compartilham os mesmos hobbies, gostos culinários, preferências românticas, dentre outros. Para ativá-lo, basta acessar as Configurações e selecionar a opção “Editar Interesses”. Novos membros podem adicionar pelo menos 3 opções durante a criação do perfil.

Dicas para um match daqueles!

Tinder/Divulgação

O primeiro passo para ter um perfil de sucesso é caprichar na sua biografia, afinal é através dela que as pessoas podem te conhecer melhor. Nesse sentido, é importante que você também dê uma chance para a bio de outros usuários.

Segundo um dado divulgado pela própria empresa, pessoas que fazem isso dobram o número de matches e possuem 20% mais respostas na hora da conversa.

Outra dica essencial é escolher fotos que realmente te representam, de preferência em momentos descontraídos e felizes. Aqui, é uma boa oportunidade para mostrar (e não apenas falar) o que você gosta de fazer. No entanto, se você não dispensa uma boa história, existe outra opção que pode te ajudar.

Conta Mais sobre você

Através da opção Conta Mais, é possível incluir cards com informações pessoais de uma forma dinâmica e divertida — isso porque, para manter um match em potencial no seu perfil, esses cards são estrategicamente colocados no meio das fotos.

Para utilizar essa ferramenta, basta clicar no ícone de perfil no canto superior direito do seu aplicativo, escolher a opção Adicionar Mídia e clicar em “Conta Mais”. Agora, toque nos ícones no centro da sua tela para conferir todas as opções disponíveis. Com isso, você pode escolher as perguntas mais compatíveis com você, respondê-las e garantir seu match nesse Dia dos Solteiros!