Diagnosticada com nódulos nos seios, ex-BBB Gizelly passa por cirurgia

A simpatia e bom humor costumeiros da ex-BBB Gizelly foram substituídos por um tom dramático e de preocupação com o anúncio recente da advogada que foi diagnosticada com nódulos nos seios na última semana.

Nos stories do Instagram, ela deu detalhes da situação. “Gente, há mais ou menos duas semanas eu procurei o meu cirurgião plástico, porque eu estava sentindo muita queimação na região do peito e dor. Eu já estava sentindo há algum tempo e estava enrolando pra ir“, iniciou.

Em seguida, ela contou que essa não é a primeira vez que passa pela situação: “Com 13, 14 anos, eu tive o meu primeiro nódulo. Eu já tirei duas vezes, operei com 16 anos, depois apareceu de novo, só que dessa vez eu senti diferente, porque queimava e doía, aí eu fui nele pra ver se era alguma coisa do silicone“.

Orientada a realizar os exames anualmente, por conta do histórico familiar, a morena lamentou não ter seguido a orientação dos médicos. “Ele pediu para eu fazer ultrassom, porque desde que eu operei, a radiologista que eu fui falou: ‘Gizelly, por conta do seu histórico, faça uma vez ao ano pelo menos’, e eu não tinha feito esse ano, e desde que eu operei, há 3 anos, eu nunca mais fiz“, disse.

Ainda durante o relato, a advogada explicou que desta vez o problema é mais grave do que nos casos anteriores. “Durante o procedimento do ultrassom, ela constatou que eu tinha 3 nódulos em um peito, que já eram na mesma característica que os passados. Mas tinha um do lado direito, onde queimava e doía, que ela preferiu levar pra mamografia. Ela fez e falou que eu precisava fazer uma biópsia. Nesse momento em que ela falou que eu tinha uma lesão do lado direito, eu já entrei em pânico, saí e comecei a chorar“, disse.

Ao concluir a história, Gizelly aconselhou suas seguidoras a se manterem atentas a saúde. “Mulheres, se cuidem. Façam ultrassom, façam mamografia, fiquem de olho no seu corpo, façam preventivo, porque a gente tem que se cuidar e eu cometi um erro de não fazer ultrassom todo ano, e nunca mais vou cometer esse erro, porque foi desesperador esses últimos dias, o medo que eu passei de ser uma coisa pior“.