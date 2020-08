Dicas: 5 segredos para uma redação impecável no Enem

Uma das provas mais temidas pelos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a prova de redação. A redação é corrigida a partir de diversos critérios estabelecidos pelo Inep em cinco competências.

Além disso, a redação vale até 1000 pontos, tendo muita relevância para a nota do estudante. Por esse motivo, apresentamos cinco segredos para uma redação do Enem impecável. Confira!

1. Não deixe a escrita da redação para o final

Um dos segredos dos alunos que já conseguiram alcançar a nota máxima na redação é não deixar para escrevê-la no final no tempo.

Após responder toda a prova de questões objetivas, o seu cérebro já estará cansado e, desse modo, você poderá ter mais dificuldades para ser criativo na sua redação.

Com a mente fresca e alerta, no início do período estipulado para responder o exame, você reduzirá as chances de cometer erros no seu texto!

2. Tenha atenção às normas gramaticais

Um ponto muito importante na escrita do seu texto dissertativo-argumentativo é a observância das normas gramaticais. Nesse sentido, é fundamental ter muita atenção na escrita das palavras, pois erros de acentuação, por exemplo, não são bem avaliados.

Tenha cuidado também ao pontuar o texto, pois a pontuação pode afetar positivamente ou negativamente a interpretação do mesmo. Assim, é fundamental que você esteja atento às normas gramaticais, às normas de escrita e à adequação linguística.

3. Mantenha-se atualizado

Leia muito e sempre esteja a par das notícias! Para garantir que você escrever uma ótima redação, você precisa ter conhecimento amplo sobre diversos assuntos.

Quanto mais atualizado e bem informado você estiver, mais chances terá de já estar familiarizado com o tema da redação ou de ter bagagem para criar uma argumentação coerente e convincente.

4. Se posicione sem ferir os direitos humanos

Uma das características da redação do Enem que é a necessidade do participante mostrar seu ponto de vista sobre o assunto abordado.

Contudo, é necessário ter cautela ao fazê-lo, pois esse ponto de vista deve estar em consonância com a argumentação apresentada pelo participante e com os dados do seu repertório sociocultural apresentados na exemplificação.

Além disso, é fundamental respeitar os direitos humanos. Caso contrário, você pode perder pontos consideráveis na nota da redação. Lembre-se de estudar a Declaração Universal dos Direitos Humanos!

5. Treine muito em casa

É imprescindível treinar bastante em casa para conseguir um bom resultado na sua redação. Desse modo, recomendamos colocar o computador de lado, pegar papel e caneta e começar a escrever redações sobre temas diversificados da atualidade.

Com o treino você se familiarizá com o tipo textual exigido, adequará mais facilmente seu texto à estrutura correta da redação e terá mais facilidade em colocar suas ideias no papel.

