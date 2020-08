Dicas: Como manter o foco nos estudos durante a quarentena

No Brasil, os primeiros casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus foram confirmados oficialmente em março deste ano. Desde então, as aulas presenciais de todas as instituições de ensino foram suspensas e os estudos passaram a ser feitos exclusivamente de forma remota e em ambiente domiciliar.

Contudo, manter o foco nos estudos durante a quarentena pode ser bem complicado, especialmente para estudantes que moram os pais, irmãos ou demais familiares.

Por esse motivo, preparamos cinco dicas de como garantir a qualidade dos seus estudos mesmo nesse período de quarentena imposto pelo cenário de Covid-19. Confira!

Defina horários e locais de estudo

É imprescindível para um estudo qualitativo o estabelecimento de horários e de locais de estudo que sejam adequados a sua rotina.

Desse modo, busque estudar em locais silenciosos e confortáveis, ou priore organizar apenas um local da casa que seja bem iluminado e contenha uma mesa para manter a postura durante os estudos e, para garantir que você não irá procrastinar, priorize ambientes que possibilitem o mínimo de intervenções externas.

Siga uma rotina

Além disso, seguir a rotina bem regrada, com a separação das atividades por horário também ajuda a focar nos estudos durante a quarentena.

Assim, tenha um quadro de horários com a divisão das atividades da sua rotina (não só as atividades de estudo) e seja rigoroso ao seguir a divisão.

Aposte no uso da tecnologia

A tecnologia deve ser sua aliada nos estudos durante a quarentena, especialmente porque, neste período, os seus professores não podem fornecer assistência no mesmo nível que ofereciam antes da quarentena.

Por isso, invista em aplicativos de organização e aplicativos voltados para os estudos. Eles podem otimizar o seu tempo!

Mantenha o equilíbrio

Manter o equilíbrio também é essencial para a qualidade dos estudos, pois para que seu aprendizado seja eficaz, você precisa estar saudável física e mentalmente.

Nesse sentido, a recomendação é a de que você equilibre o tempo entre estudos, trabalho, demandas pessoais e momentos de lazer e, também, pratique exercícios físicos!

Conte com o apoio de familiares

Neste momento, contar com o apoio dos familiares pode ser de grande valia para os seus estudos na quarentena. Desse modo, deixe seus familiares a par de sua rotina de estudos e converse com eles sobre suas demandas, assim, nos horários em que você estiver estudando, eles poderão evitar fazer muito barulho ou mesmo te interromper.

E aí? Gostou das nossas dicas? Então deixe seu comentário!

