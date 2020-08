Dicas de estudo: Passo a passo para criar um plano de estudos

A importância de ter um plano de estudos bem organizado é sempre lembrada. Para que o aprendizado seja eficaz é preciso ter ordem e disciplina.

Contudo, muitos estudantes nem sabem por onde começar a criar seu plano de estudos. Assim, perguntas como “quanto tempo devo estudar?”, “como separar os assuntos?” e outras são comuns.

Por esse motivo, fizemos um passo a passo para você se organizar!

1º passo: conheça a sua rotina

Em primeiro momento você deve analisar sua rotina. Sim, você precisa parar e refletir sobre suas atividades. Assim, será preciso levar em conta tarefas fixas como aulas, cursos, refeições, sono e lazer, por exemplo. A partir da análise de suas atividades diárias fixas, você deve calcular quanto tempo terá livre para os estudos.

2º passo: defina o melhor horário para estudar

Ao analisar sua rotina, você deve definir qual é o melhor horário para estudar. Nesse sentido, é bom pensar em horários que facilitem seu aprendizado. Assim, além de considerar os horários fixos que não podem ser mudados, como aulas presenciais, estágio ou trabalho, por exemplo, você precisa analisar as condições do seu ambiente de estudo. Além disso, leve em consideração o horário em que você rende mais. Se sua casa é barulhenta durante o dia e você gosta de acordar tarde, por exemplo, dedique parte da noite para os estudos.

3º passo: liste as disciplinas e assuntos que você deve estudar

Definido o horário de estudos, você deve seguir para o 3º passo. Esse momento do plano de estudos é bem simples. Basta conferir o conteúdo programático do edital do Enem, do seu vestibular ou mesmo do concurso que você pretende prestar. Se você estiver estudando apenas para um curso ou para a escola, por exemplo, basta conferir os assuntos previstos por cada professor de cada disciplina. Para isso, é bom seguir a ordem estabelecida pelo curso.

4º passo: defina um ciclo de estudo

Após estabelecer as disciplinas, você deve distribuir cada uma delas em um cronograma semanal. Para isso, você deve dividir o horário em intervalos de tempo que serão reservados às disciplinas e assuntos. Sabe aquele cronograma de aulas da escola que recebemos no primeiro dia de aula? É basicamente isso. Nessa etapa, você pode separar mais horários semanais para as disciplinas que tenham mais assuntos ou para aquelas nas quais você tem mais dificuldade de aprendizado.

5º passo: organize tudo isso em um quadro ou planilha

Por fim, com tudo isso organizado, você deve colocar tudo isso em “pratos limpos”. Nesse sentido, você pode anotar toda a divisão de horários para as disciplinas em uma planilha, ou mesmo em um quadro semanal em uma parede no seu canto de estudos. Para não haver confusão, recomendamos separar a organização em um cronograma semanal e um planejamento mensal.

Todo esse planejamento só terá valor se você analisar criticamente suas necessidades de estudo e sua rotina, considerando seus objetivos de aprendizado. Assim, é fundamental inserir no seu planejamento os métodos de estudo que mais combinam com você e separar momentos de pausa para descanso.

