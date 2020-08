Dicas de finanças pessoais para estudantes universitários

A graduação é uma fase que tende a ser difícil para muitos universitários na questão financeira.

Estágios costumam remunerar pouco e não é tão simples assim de ser efetivado em algum emprego. Fora os cursos integrais, que não permitem que o aluno estude concomitantemente com os estudos.

Além disso, muitos estudantes precisam arcar com despesas de casa, da república onde mora, dos materiais didáticos, bem como gastos normais do dia a dia.

De fato o Brasil não vive em um período fácil economicamente falando. Em tempos de pandemia, os universitários se veem em meio a dívidas, têm trancado suas matrículas e recorrem a ações judiciais e a órgãos de proteção do consumidor para evitar a evasão.

De acordo com o o Instituto Semesp, a inadimplência de alunos cresceu 72% em abril. Isso, inclusive, foi um fator determinante para ocorrer a demissão de professores.

Contudo, nas crises enxerga-se boas oportunidades para continuar se qualificando, mas com as contas em dia.

Conheça algumas dicas que podem ajudar você nesse período, sendo um estudante universitário ou que almeja entrar para a faculdade em breve.

Consiga um emprego / estágio

A mais simples das dicas financeiras: conseguir um emprego. Embora assistir às aulas e estudar possa consumir muito tempo, mesmo morando com os pais, os alunos devem tentar um emprego para ganhar um dinheiro extra.

O ideal é encontrar um trabalho flexível que possa ser compatível com o horário dos estudos. Algumas faculdades oferecem estágios nelas mesmas ou então têm parcerias com organizações de estágio, como o CIEE e Nube.

Claro que emprego ou estágio não ficam dando sopa por aí. Para aumentar suas chances, repagine seu currículo, faça um perfil no LinkedIn e faça cursos de especialização.

Use bike ou transporte público

Abrir mão de pequenos luxos, como dirigir o próprio carro, ajuda a economizar um bom dinheiro durante a faculdade. Universitários terão que arcar com combustível, seguro do carro, possíveis manutenções. Enfim, você deve ter ouvido que carro é que nem filho, não é mesmo?

Uma boa dica é aproveitar o transporte público de sua cidade ou então bicicleta. Em algumas cidades brasileiras já há ciclovias para facilitar esse trajeto.

Evite cartões de crédito

Tornou-se bastante comum que os universitários contraiam dívidas de cartão de crédito antes de se formarem na faculdade. Embora seja bom ter um cartão de crédito para emergências, os alunos devem evitar ao máximo, pois deslizes sempre acontecem. Caso seja imprescindível ter um, importante escolher um com taxa de juros menor e sem anuidade.

Busque uma bolsa de estudos

Outra tática para economizar é ingressar na faculdade com uma bolsa de estudos. A primeira alternativa é programa de bolsas da própria instituição. Outra pode ser por meio do ENEM, que dá a possibilidade para conquistar uma vaga em faculdade privada, pelo Prouni, ou então universidade pública através do SiSU.

Pode ser uma dica para quem ainda não iniciou a primeira graduação. Mas há como estudantes já ingressos no ensino superior que não possuem bolsa no Prouni ou SiSU, tentarem conquistá-la após fazer o ENEM.

E então, gostou das dicas de economia para universitários? Realmente a fase atual não é fácil, mas seus estudos