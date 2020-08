Dicas de organização para seu empreendimento

Primeiramente o que um empreendedor precisa saber é que, não existe uma estrutura organizacional padrão.

O que acontece de comum nas empresas é uma atividade de organização contínua, ou seja, o ambiente em que a empresa atua está sempre em constante transformação.

É importante que o empreendedor saiba organizar seu empreendimento de forma competitiva.

A organização é uma função administrativa básica para um empreendedor de sucesso, vamos citar algumas dicas para ajudar quem está começando seu negócio ou já tem sua empresa.

Estrutura adequada para sua empresa

Em uma empresa existem quatro funções básicas:

Administrativas

Produtivas

Comerciais

Financeiras

E para que essas funções sejam bem desempenhadas, é preciso elaborar uma estrutura organizacional de como cada função será desempenhada, para que o negócio atinja seus objetivos.

Quando uma empresa “nasce”, é normal o empreendedor fazer um pouco de cada coisa, para quando o negócio for crescendo, ir distribuindo as funções.

Porém muitos empreendimentos começar a falhar logo no começo, pois, é preciso no começo criar um planejamento do que se pretende em termos de organização, mas nem todos realizam.

Havendo essa organização ao começar o negócio, com o crescimento da empresa, o empreendedor que já desempenha várias funções, saberá o que é necessário ser feito em cada função.

Dessa forma também tem como saber quantas pessoas são necessárias para desempenhar essas funções de modo eficiente.

O planejamento estratégico em um empresa tem como função amparar o empreendedor, ou seja, ele deve ser acompanhado para que possam saber se a empresa está atingindo os objetivos esperados.

O mesmo deve ser feito com a estrutura organizacional, ela precisa ser flexível para que possa ser reformulada sempre que necessário.

O controle é o instrumento necessário para checar se tudo está ocorrendo dentro do previsto.

Cuidados com a administração

Da mesma forma que não existe um modelo de estrutura organizacional, também não existe um modelo administrativo.

O que importa é que o empreendedor saiba a importância de cuidar da administração do seu negócio.

Ele deve conhecer os estilos administrativos e adotar conforme sua necessidade ou situação.

Talvez você esteja se perguntando, mas o que são estilos administrativos?

Pois bem, eles são conjunto de práticas de planejamento, organização, liderança e controle, e com o tempo a empresa certamente consolidará um estilo próprio.

Esse estilo tem que ir de acordo com os princípios, filosofia e missão da empresa.

Portanto, administrar a empresa, significa definir um objetivo futuro, e as formas de como conquistá-lo, e organizar exige a definição de estruturas e distribuição de tarefas funcionais.

O mesmo vale, se sua empresa for pequena e composta apenas por você, acompanhar o desenvolvimento dela é primordial para alcançar o sucesso.

Lembre-se sempre administrar da maneira certa é a metade do caminho para o sucesso.

Planejamento Estratégico

O empreendedor deve nesse planejamento determinar metas e ações, pontos fortes e pontos fracos da organização.

Esse planejamento pode ser executado por meio do plano de negócios, com o objetivo principal de indicar as principais características e necessidades do empreendimento.

Lembrando que passamos por um momento de crise no país todo.

Nesse caso é preciso você saber que é necessário tomar atitudes diferentes das que você tomaria em períodos normais.

Provavelmente, seu planejamento terá que passar por uma reformulação, caso tenha dúvidas, busque orientações com uma consultoria especializada.