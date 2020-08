Dicas de Português: Tipos de narrador

Entre as tipologias textuais a narração é um dos tipos mais ricos em possibilidades de escrita. Todos os textos narrativos são escritor através da “voz” de um narrador, podendo ser mais ou menos impessoal a depender no do uso da primeira ou da terceira pessoa.

Nesse sentido, há, em diferentes textos narrativos, diferentes tipos de narrador. Confira as características de cada tipo abaixo.

Tipos de narrador

Cada história é narrada de um determinado ponto de vista, que é diferenciado a depender do tipo de narrador escolhido pelo autor. Assim, o foco narrativo se direciona pela perspectiva através da qual o narrador escolhe para relatar os acontecimentos do enredo.

Narrador personagem

O narrador personagem é aquele que, além de narrar a história, faz parte dela, assumindo papel de protagonista ou coadjuvante. Desse modo, o texto é narrado em primeira pessoa.

Nesse caso, o narrador não só relata os fatos do enredo, como também os vivencia, de modo que o leitor tem acesso também aos sentimentos e pensamentos da personagem que conduz o texto, mas não tem acesso à perspectiva das demais personagens.

Esse é o caso do clássico Dom Casmurro, escrito por Machado de Assis, no qual Bentinho conta os acontecimentos do seu relacionamento com Maria Capitolina (Capitu) apenas de sua perspectiva.

Narrador observador

Já o narrador observador guia os acontecimentos do texto através da terceira pessoa do discurso, assim, o narrador é considerado “neutro”, pois não é parte do enredo, não figura como uma personagem.

Você Pode Gostar Também:

Nesse sentido, por narrar aquilo que vê, o narrador não tem consciência de tudo o que acontece na trama. A sua imparcialidade é decorrente da falta de conhecimento à respeito da vida, pensamentos, sentimentos ou personalidade das personagens. Um exemplo disso é a obra Capitães da Areia, de Jorge Amado.

Narrador onisciente

Por fim, o narrador onisciente é aquele que, como o próprio nome já diz, é consciente de todos os acontecimentos do enredo e pode conduzir o texto tanto em primeira quanto em terceira pessoa.

Esse tipo de narrador sabe tudo o que diz respeito ao enredo, inclusive aos pensamentos, sentimentos, personalidades e fragilidades das personagens. Esse tipo de narrador pode ainda se dividir em intruso, neutro ou múltiplo.

Um exemplo de narrador amplamente conhecido por adolescentes e jovens é o narrador da saga Harry Potter, escrita por J. K. Rowling. Na literatura brasileira, um bom exemplo de narrador onisciente intruso é o de Quincas Borba, romance de Machado de Assis.

Já no livro A peste, escrito por Camus, há a mescla de diferentes tipos de narrador, o que pode ocorrer se assim preferir o escritor do texto.

E aí? Gostou deste resumo? Então deixe seu comentário!