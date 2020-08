Dicas de Redação: Saiba como estruturar os parágrafos do seu texto

Além de dominar a estrutura do texto dissertativo-argumentativo, é fundamental para fazer uma boa redação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) saber estruturar adequadamente os parágrafos.

Muitos estudantes se esquecem que os parágrafos, que são as estruturas micro do texto, têm sua organização própria e que essa organização deve ser repeitada para garantir a qualidade da redação.

Por esse motivo, apresentamos abaixo os elementos dos parágrafos para que você saiba como estruturá-los na sua redação.

Elementos do parágrafo

Essa micro estrutura textual deve conter alguns elementos indispensáveis para que o seu texto seja bem avaliado: marcação de margem, número adequado de linhas e uma ideia central/nuclear.

Todos os parágrafos de sua redação devem ser iniciados com o distanciamento de pelo menos 3 centímetros da margem (ou o equivalente a dois dedos). Essa marcação é esquecida por muitos estudantes, porém é uma questão extremamente relevante para a estética do texto.

É através da margem que os estudantes evitam o chamado monobloco, aquele texto cuja divisão de parágrafos não é identificada pelo leitor. Assim, é crucial marcar o início do parágrafo dando o espaço na margem esquerda da folha.

Além disso, é fundamental que o estudante tenha atenção para o número adequado de linhas de um parágrafo. Não há uma regra que determine esse número, contudo, os professores consideram que o número mínimo é de três linhas e o máximo de 6 a 7 linhas. Quanto maior o parágrafo, maior as chances de se atrapalhar com as informações postas nele, então, é bom evitar passar das seis linhas.

Além disso, outro elemento indispensável no parágrafo é o estabelecimento de uma ideia central, que deve ser a principal do parágrafo. E esta ideia deve ser explicada ou desenvolvida com as ideias secundárias. O que nos leva a pensar na estrutura do parágrafo.

Estrutura do parágrafo

Assim como a estrutura macro dos textos, os parágrafos têm em sua estrutura uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão.

A introdução deve ser feita de modo objetivo através de um tópico frasal, o qual deve conter a ideia principal do parágrafo. Em seguida, no desenvolvimento, o estudante deve explicar o tópico frasal através das ideias secundárias, ou seja, deve ser apresentado o argumento que reforce a ideia principal.

E, por fim, o parágrafo deve ser finalizado com uma conclusão, nela a ideia principal deve ser reforçada. Assim, se o parágrafo for de desenvolvimento do texto, ele deve apresentar uma indagação ou indicação de continuidade para o próximo parágrafo, mas, se o parágrafo for de conclusão do texto, deverá ser finalizado com uma solução, como exige o Enem.

