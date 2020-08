Dicas para profissionais de manutenção

A retomada das atividades dos profissionais de manutenção requer alguns cuidados e um planejamento estratégico que garanta a sua segurança e a de seus clientes.

Os profissionais dessa área sofreram alguns impactos durante a pandemia, saiba como de adaptar com essa retomada e iniciar essa nova fase.

Quem nunca precisou do serviço de um eletricista, encanados, funileiro, mecânico entre outros profissionais que exercem essas profissões tão importantes no nosso dia a dia.

Adaptando a prestação de serviço

Primeiramente é importante se preocupar com as orientações fornecidas pelo Ministério da Saúde, tomar todos os cuidados com a higiene.

Hoje em dia o consumidor ainda está muito receoso em receber um profissional em sua casa, ou até mesmo no contato com ele na rua.

Existem maneiras dos profissionais de manutenção prestarem o serviço oferecendo segurança e tranquilidade ao cliente.

As dicas a seguir são para os profissionais que atendem na casa do cliente quanto para os que tem um espaço físico.

Segurança dos profissionais de manutenção

Um dos requisitos exigidos para a segurança e que é item obrigatório, são as máscaras.

Em São Paulo e Rio de Janeiro não usá-la está sujeito a multa. E deve ser trocada em um determinado intervalo de tempo, e as mãos não devem tocá-la.

Além da máscara, o uso do álcool em gel e lavar as mãos com frequência, são recomendações que devem ser seguidas também pelos profissionais e pelos clientes.

Cuidados ao receber o pagamento

Você Pode Gostar Também:

Caso o profissional não tenha pagamento por aproximação ou link para boleto, ao usar a maquininha sigas as recomendações do uso do álcool em gel.

Evite receber pagamentos em dinheiro, dê sempre a opção de transferência bancária para o cliente.

Divulgação do negócio

Hoje em dia os profissionais de manutenção, assim como qualquer outro profissional, contam com a ajuda da internet para divulgar seu negócio.

Sem contar no uso do whatsapp para fazer propaganda para os que vivem mais perto, no mesmo bairro ou cidade.

E até mesmo a propaganda boca a boca feira pelos clientes.

Portanto, ao realizar um serviço, faça com atenção, carinho e qualidade. O cliente ficando satisfeito, com certeza indicará o profissional.

Uma forma de atrais clientes também é fazendo promoções ou fechando pacotes de serviços com descontos.

Mas lembre-se sempre de destacar nas suas propagandas os cuidados com a higiene que vem tomando durante o serviço.

Recomendações para quem tem oficina ou outro espaço físico

Os profissionais de manutenção como funileiro, borracheiro, mecânico etc, precisam preparar o estabelecimento para receber os clientes em segurança.

Garanta proteção na oficina utilizando álcool em gel, álcool 70% e água com sabão, que serão usados por você, equipe e clientes;

Não receba muitos clientes ao mesmo tempo, se possível agende os que não forem urgentes;

Mantenha o local sempre ventilado;

Higienize sempre o local

Para ter mais informações e dicas de como se adaptar e enfrentar esses novos desafios, acompanhe a TV MEI FÁCIL .