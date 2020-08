Dicas para quem está começando a empreender

Diversas pessoas quando pensam em abrir seu próprio negócio, não sabem por onde começar a empreender.

Portanto, para não haver dúvidas, e não cometer erros, é necessário analisar alguns itens, principalmente no que diz respeito ao planejamento.

O empreendedorismo no Brasil vem crescendo muito, 98,5% de todas as empresas do país são micro ou pequenas empresas?

No ano de 2018 foram criados mais de 2,5 milhões de novos empreendimentos, de lá pra cá, esses números só vem aumentando.

Fiquem atentos as dicas de como começar a empreender.

Desafios de começar a empreender

Acredita-se que um dos maiores desafios é escolher qual ramo escolher e investir.

Antes de começar qualquer negócio é importante ter bem definido o que vai fazer, como vai fazer e como começar a investir.

Porém, não é tão complicado quanto parece, desde que tenha um bom planejamento elaborado, que deve ser seguido.

A partir, do momento que escolheu seu ramo, o próximo passo é analisar o mercado, como estão as vendas desse setor e o que seus concorrentes andam fazendo.

Conte sua ideia a outros profissionais, que possam te ajudar, assim eles poderão te aconselhar.

Sem contar, que essa comunicação com outras pessoas podem abrir caminhos como bons fornecedores de matérias-primas, produtos, insumos e equipamentos.

Entenda de empreendedorismo

Segundo passo muito importante, é conhecer e estudar sobre o empreendedorismo.

A razão pela qual muitas empresas falem antes de dois anos de vivência, é a falta de conhecimento do empreendedor sobre o negócio.

De preferência, faça um curso de gestão, e se possível, alguns outros relacionados ao seu negócio, por exemplo, vendas, administração, e relacionamento com o cliente.

Empreender, vai muito além de somente abrir um negócio e vender.

O Sebrae oferece inúmeros cursos direcionados ao empreendedor e inclusive de planejamento estratégico.

Invista sempre em conhecimentos, se qualifique, isso vai ajudar você e sua empresa a se destacar inclusive entre os concorrentes.

Faça um planejamento financeiro

Sem dúvidas, o dinheiro é o principal foco do empreendedor.

Por isso, é necessário que seja bem elaborado e seguido o planejamento financeiro de quem está começando a empreender.

Com esses resultados, o empreendedor vai conseguir analisar os objetivos desejados e estipular estratégias e as metas.

Demonstrativo de resultados

Fluxos de caixa

Balanços Patrimoniais

Planeje suas estratégias

Primeiramente, você pode começar pensando no processo de vendas, pensando em estratégias que podem trazer soluções imediatas que podem prevenir a queda das vendas.

Pense em alternativas e reveja os seus objetivos e ajuste-os conforme a situação.

Não existe um período certo para realizá-lo, o empreendedor deve avaliar o estágio que a empresa está e como ele deseja que ela esteja daqui a um tempo.

Quando o empreendedor é um MEI, o planejamento serve como um auxílio em como investir na empresa, planejar uma contratação ou terceirizar atividades.

Dê atenção aos seus clientes

Trate seus clientes sempre com muita educação e respeito, e escute sempre o que eles têm a dizer.

Busque novos clientes, use a internet como uma aliada para seu marketing.

Invista em um blog para sua empresa, crie perfis nas redes sociais, e publique conteúdos que sejam do interesse do seu público alvo.

É interessante ter uma política de atendimento, uma regra geral para que todos os atendentes estejam sempre passando as mesmas informações.

Lembre-se cliente bem atendido, é cliente que indica e que compra novamente

E você, vai abrir um negócio, tem alguma dúvida?