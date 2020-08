Dicas para se dar bem nas apresentações em público

Muitas pessoas temem fazer apresentações em público. Estudantes, então, que não podem fugir desse tipo de atividade ficam, muitas vezes, sem saber por onde começar e como agir.

Desde o ensino básico há seminários e trabalhos para apresentar frente à sala de aula. Em todas as fases da educação será necessário lidar com essas situações. Além disso, no mercado de trabalho, dependendo da profissão, deve-se ter a habilidade da retórica.

Você, por acaso, tem dificuldades em falar em público? Sente vergonha? Chega na hora e trava? A saber, existem algumas técnicas para você melhorar sua performance. Veja a seguir.

1. Entenda bem o tema

Quanto mais você souber sobre o assunto que está apresentando, mais fácil será falar sobre ele.

Se você estiver confiante e souber o suficiente sobre o assunto para memorizar, sua apresentação parecerá mais natural. Ou seja, há menos probabilidade de você ficar confuso.

Além disso, estará em uma posição melhor para responder às perguntas de seu professor / avaliador ou colegas.

2. Não apresente lendo

Como ressaltamos acima, se você conhece bem o seu tema, não precisará depender de suas anotações. Mas mesmo que tenha pesquisado extensivamente sobre o assunto, é fácil cair na armadilha de olhar para um pedaço de papel, especialmente se você está nervoso.

Uma boa dica é anotar apenas os pontos-chave, em vez de frases completas. Isso fará com que você faça contato visual com o público, ao mesmo tempo que fornece um guia para manter sua apresentação no caminho certo.

Você Pode Gostar Também:

3. Pratique a apresentação em casa

Como tudo, a prática leva à perfeição quando se trata de apresentações. Quanto mais você treinar, mais confiança terá ao se apresentar.

Pratique seu discurso na frente de pessoas e, o mais importante, planeje seu tempo para garantir que sua fala atenda ao limite de tempo mínimo ou então o máximo.

4. Aproveite os recursos visuais

Para a maioria das apresentações, você terá a oportunidade de usar mídias como slides em PowerPoint ou então algum outro programa semelhante. Ainda que algumas pessoas achem um recurso já fora de moda, continua ajudando muitos estudantes.

Tente evitar listar todo o seu discurso na apresentação de slides. Use palavras-chave e pequenas frases para complementar o que falará.

Aposte ainda em imagens, citações, gráficos ou estatísticas. Os vídeos são outra ótima opção, pois proporcionam uma pausa na fala – apenas certifique-se de verificar se eles estão funcionando com antecedência.

E então, gostou das dicas para se apresentar? Elas podem ajudar você em provas orais, seminários e até para um trabalho profissional para lidar com o público.

Leia também outro artigo interessante: