Dicas para usar flashcards no estudo para concursos

Flashcards estão entre as principais tendências de estudos atualmente. Muitos têm utilizado essa técnica também na preparação para concursos públicos.

Já falamos por aqui sobre o uso de flashcards para revisar qualquer disciplina e até mostramos diversos exemplos para você entender como são feitos.

Que flashcards são ótimos para revisar matérias diversas você já deve ter notado. Mas há muitas dúvidas quanto à melhor divisão dos cartões para conseguir resultados bons.

O ideal é que os cartões sejam organizados ou por conteúdos ou então por disciplinas.

É bacana também separar os cards em três grupos. O primeiro grupo se refere a conteúdos mais difíceis para você. O segundo para aqueles que você entende bem, mas precisa de um reforço. E o terceiro com conteúdos que precisam muito da sua dedicação.

Conforme você for estudando, realizando as perguntas e conseguindo responder sem ver as respostas, vá movendo os cartões do terceiro para segundo grupo, e do segundo para o primeiro grupo.