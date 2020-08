Diego Souza marca duas vezes, Grêmio sofre, vence o Novo Hamburgo na reta final e enfrenta o Internacional

Deu Grêmio na segunda semifinal do 2º turno do Campeonato Gaúcho. Vitória por 4 a 3 sobre o Novo Hamburgo. Um jogo duro e complicado para o Tricolor, que teve que suar muito no segundo tempo.

Parecia que a partida seria fácil, já que logo nos primeiros 20 minutos já estava 2 a 0. Mas os visitantes foram valentes e buscaram o empate ainda na primeira etapa.

O segundo tempo foi ainda mais insano. 3 a 2 para o Grêmio, depois 3 a 3 e aos 45 minutos o gol Tricolor: 4 a 3. Classificação na reta final.

Agora é tudo Gre-Nal!

Diego Souza marcou duas vezes na vitória sobre o Novo Hamburgo Gazeta Press

Grêmio 4 x 3 Novo Hamburgo

GOLS: Diego Souza (2x), Maicon e Luciano (GRE) e Zé Mário (2x) e Kayron (NH)

GRÊMIO: Vanderlei, Orejuela, Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes; Maicon, Matheus Henrique, Jean Pyerre, Alisson, Everton e Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho

NOVO HAMBURGO: Jacsson, Kesley, Moisés, Diego Ivo e Zé Mário; Chicão, Matheus Bertotto e Mossoró; Matheus Lagoa, Kayron e Juba. Técnico: Márcio Nunes

Gol relâmpago

Logo com um minuto de jogo, o Grêmio já abriu o placar.

Cruzamento perfeito de Everton “Cebolinha” e cabeceio preciso de Diego Souza. Mais um do centroavante no Gauchão.

Domínio gremista

O Grêmio seguiu em cima do Novo Hamburgo. Apesar de nenhuma chance clara, o Tricolor pouco dava espaço a equipe visitante.

Aos 23, saiu o segundo gol. Após bela combinação entre Diego Souza e Everton, cruzamento rasteiro na área e no bate rebate, a bola sorbou para Maicon, que de bico empurrou para o gol.

Reação do Novo Hamburgo!

Com 30 minutos, o “Nóia” descontou. Cobrança de falta com muita força de Zé Mário.

A bola passou por Vanderlei e entrou no canto. O primeiro do Novo Hamburgo na partida – 2 a 1 para o Grêmio.

E com 38 veio o segundo e o empate dos visitantes.

Após escorregão de Matheus Henrique, contra-ataque mortal. Juba recebeu livre e ainda rolou para Kayron só empurrar para as redes. 2 a 2 na Arena.

Grêmio em cima

Logo no início da segunda etapa, Diego Souza marcou mais uma vez. Mas o tento foi anulado por falta do centroavante. Lance polêmico na Arena.

Mas aos 13, o gol valeu. Diego Souza recebeu belo passe de Guilherme Guedes na área e fuzilou de primeira. 3 a 2 para o Tricolor.

Novo Hamburgo não desiste

Quando tudo parecia se encaminhar para uma vitória do Grêmio, o “Nóia” chegou ao empate. Pênalti de Jean Pyerre.

Zé Mário cobrou com perfeição e deixou tudo igual aos 33 minutos: 3 a 3.

Vitória gremista no final

Os pênaltis estavam no radar. No entanto, aos 45 minutos da 2ª etapa, após erro da defesa do Novo Hamburgo, a bola sobrou para Luciano.

O atacante finalizou rasteiro, no canto de Jacsson, e decidiu: 4 a 3.

Próximos jogos

O Grêmio vai jogar a final do segundo turno Campeonato Gaúcho, provavelmente na quarta-feira, contra o Internacional.