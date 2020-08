A Diocese de Penedo será a primeira de Alagoas a reabrir as igrejas. A retomada das celebrações dos sacramentos com a presença dos fiéis começa no próximo sábado (8) em todas as 49 paróquias do território diocesano.

De acordo com nota divulgada pelo administrador diocesano, padre Daniel do Nascimento Santos, os templos poderão receber até 30% da capacidade em cada celebração. Durante as cerimônias, todos deverão usar máscaras e respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metro.

Na carta também são listadas outras medidas que deverão ser adotadas nos espaços litúrgicos como a disponibilização de lavatórios com água, sabão e papel toalha ou álcool gel a 70% a todos os fiéis. A diocese reforça que deverão ser intensificadas a higienização das igrejas e de todos os materiais usados após as celebrações.

“É importante salientar que as orientações devem estar sob o olhar de todos. Não se trata apenas de ações e cuidados das paróquias e de seus respectivos padres, mas de todo o povo de Deus. Somos corresponsáveis nesta grande missão que temos pela frente”, diz padre Daniel.