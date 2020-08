Diogo Nogueira identifica sintomas de Covid-19 e toma decisão importante

Quem segue Diogo Nogueira nas redes sociais, talvez tenha tomado conhecimento que o cantor pretendia fazer uma live em homenagem ao Dia dos Pais, no domingo (2). No entanto, algo aconteceu e os planos foram mudados totalmente.

O artista faria uma homenagem aos pais, em especial ao seu falecido pai — e renomado músico — João Nogueira. No entanto, Diogo usou seu perfil do Instagram para informar que identificou sintomas do novo coronavírus e precisou adiar a ideia.

“Informamos que o cantor e compositor Diogo Nogueira está com sintomas da COVID-19, tendo realizado o teste cujo resultado deve estar disponível nos próximos dias. Prezando pela saúde e segurança de todos os envolvidos, o artista, em conjunto com sua equipe, optou pelo adiamento da live de Dia dos Pais, que seria transmitida através do YouTube neste domingo dia 02 de agosto“, dizia o comunicado, emitido pela equipe do cantor.



Informando que o evento virtual acontecerá no dia 23 de agosto, o Diogo Nogueira lamentou o adiamento: “O cantor, que permanece em isolamento domiciliar, lamenta a interrupção dos planos, mas com a certeza de que o momento requer cuidados, paciência e atenção redobrada ao bem-estar de todos“.

Na sequência, trouxe palavras ditas pelo filho de João Nogueira: “Estou tocado pela corrente de boas energias que tenho recebido e confiante de que logo estaremos juntos novamente para levar muito samba, alegria e amor para o público que está em casa“. Por fim, prestou solidariedade às famílias afetadas pelo vírus: “O artista também se solidariza com as famílias que estão lidando com a doença e com os profissionais de saúde que trabalham incansavelmente na linha de frente para salvar vidas“.



Confira: