Diogo Nogueira revela ter tido complicações sérias por causa da Covid-19

Em sua participação no Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, Diogo Nogueira deu detalhes sobre as graves complicações que teve ao se contaminar com o novo coronavírus. Segundo o cantor, a primeira fase da doença foi a mais tensa.

“O primeiro dia foi bem difícil, tive uma desidratação aguda. Fui ao hospital, tomei soro e voltei para casa. Graças a Deus, minha recuperação foi tranquila“, celebrou ele, que foi diagnosticado em julho e agora já está 100% curado.

Na época, por conta dos fortes sintomas que sentiu, o sambista precisou adiantar alguns compromissos profissionais. Logo, em seguida, fez o teste que confirmou a contaminação.

Antes de confirmar qualquer coisa, o artista tratou logo de agradecer as mensagens positivas que estava recebendo dos fãs: “Conforta muito o meu coração todas as mensagens de carinho e apoio que venho recebendo. Agradeço a cada pessoa, cada mensagem, cada gesto de carinho e amizade! Obrigado a todos, de coração“.

Em vídeo curto que publicou no Instagram, Diogo Nogueira confirmou que estava com a doença e tranquilizou os fãs: “Já estou fazendo desde o início todo o tratamento e estou super bem. Quero agradecer por todas as mensagens enviadas, de amor, de carinho“.