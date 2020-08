Diogo Nogueira testa positivo para covid-19 e revela seu estado de saúde

Como dito anteriormente, Diogo Nogueira precisou adiantar compromissos profissionais devido aos sintomas que apresentou do novo coronavírus. Depois de alguns dias, o cantor fez um teste para averiguar a situação e o resultado finalmente saiu.

Antes de confirmar qualquer coisa, o artista tratou logo de agradecer as mensagens positivas que tem recebido: “Conforta muito o meu coração todas as mensagens de carinho e apoio que venho recebendo desde quarta (29), quando fiz o teste do covid. Agradeço a cada pessoa, cada mensagem, cada gesto de carinho e amizade! Obrigado a todos, de coração“.

Em vídeo curto que publicou no Instagram, na sexta-feira (31), Diogo confirmou que está com a covid-19 e tranquilizou os fãs: “Já estou fazendo desde o início todo o tratamento e estou super bem. Quero agradecer por todas as mensagens enviadas, de amor, de carinho“.

Enquanto não se livra desse problema, o filho do saudoso João Nogueira adiantou seus próximos passos: “Em breve estou de volta para a gente fazer as lives, para sambar bastante e se divertir, com muita alegria e com muito amor. Eu estou um pouquinho rouco, mas estou bem, apesar de estar com covid. Muito obrigado a todos os fãs e aqueles que admiram meu trabalho. Um beijo em todos vocês e até breve“.

O ator Eri Johnson mandou uma mensagem positiva: “Valeu irmão, vai ficar ótimo“. Diogo Nogueira recebeu outras mensagens como a seguinte: “Tenho certeza de que estará bem muito antes do que você imagina, te amo irmão“. O cantor faria uma live neste domingo (2), em homenagem ao Dia Dos Pais, mas adiou para o próximo dia 23.

