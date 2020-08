Diretor de Amor de Mãe descarta uso de computação gráfica nas cenas de beijo

Nada de computação gráfica nas cenas de beijo. A depender do diretor de Amor de Mãe, José Villamarim, as cenas de troca de carícias entre os atores vão acontecer, com todos os cuidados, mas como sempre foram. Para isso, a estratégia é confinar os atores em um hotel em cenas de contato físico.

“Vou confinar as pessoas para fazer cenas de beijo, mas não faço confinamento durante todo o período da novela porque as pessoas têm família, têm que ficar em casa, a gente está vivendo em outro planeta. Estou elegendo momentos em que preciso de contato físico. A partir disso, a gente faz exame, confina o ator, faz novo exame e grava, se estiverem bem”, contou ele, em entrevista à jornalista Christina Padiglione, do jornal Folha de S. Paulo.

A Covid-19 estará presente nos 23 capítulos que encerrarão a trama com direito aos atores utilizando máscara. “O comportamento das pessoas tem mais a ver com a realidade, é uma novela realista”, avaliou. “Como é a vida. Se a Lurdes for à rua, apesar do protesto dos filhos, ela vai de máscara. Dentro de casa, não usa máscara porque está convivendo com aquelas pessoas no dia a dia. A novela continua sendo baseada em fatos reais.”

Sobre como está ocorrendo a retomada dos trabalhos, Villamarim explicou as estratégias utilizadas para respeitar o protocolo de segurança. “Começamos com [cenas] externas, gravações mais simples, com todo mundo tendo um entendimento sobre como gravar. Decidimos começar bem devagar para a equipe ir se acostumando, testando e vendo como avançar. Vou começar a ensaiar no estúdio que é, do ponto de vista de protocolo, o que tem que ter mais cuidado, do cenário da Lurdes [papel de Regina Casé]”, adiantou.

A novela de Manuela Dias só retorna ao ar no ano que vem, quando tudo já estiver gravado. A medida foi escolhida com o intuito para acertar eventuais mudanças. “A gente não pode começar uma novela nessas condições com uma certeza sobre quantos episódios precisaríamos ter para reestrear. Temos que contar com os imprevistos, tem que estar com ela finalizada para voltar.”