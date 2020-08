Diretor de futebol do Santos pede demissão após saída de Jesualdo

Um dia após a saída do técnico Jesualdo Ferreira, o Santos teve uma nova baixa. Na manhã desta quinta-feira, o diretor de futebol, William Thomas, pediu demissão do Peixe.

A Gazeta Esportiva apurou que a saída do dirigente tem relação direta com a queda do treinador português. Responsável pela contratação de Jesualdo, William Thomas foi contra a demissão e ficou irritado com a forma na qual a situação foi conduzida.

O agora ex-diretor de futebol também tinha uma posição contrária a contratação de Cuca, que no momento é o favorito para assumir o comando técnico da equipe.

Agora, William passa a integrar a longa lista de profissionais do departamento de futebol que deixaram o Santos durante a gestão do presidente José Carlos Peres, se juntando a nomes como Gustavo Vieira, Ricardo Gomes, Paulo Autuori, William Machado, Gabriel Andreata e Sérgio Dimas.

As movimentações fora de campo têm ocorrido na véspera da estreia do Peixe no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o Alvinegro recebe o Red Bull Bragantino, às 16h (de Brasília).