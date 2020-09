Diretor do Ratinho promove fake news com série da Globo; prática tem sido frequente

O diretor-geral do Programa do Ratinho, Walter Scaramuzzi, surpreendeu os seus seguidores do Facebook ao compartilhar, no último final de semana, uma fake news. Esta não é a primeira vez que o contratado do SBT é acusado de promover notícias falsas na rede social.

No sábado (29), o diretor publicou um vídeo no qual que aparecem homens armados em uma comunidade do Rio de Janeiro. Revoltado, Walter Scaramuzzi opinou sobre o assunto e culpou o Fórum de SP por “liberar os bandidos”.

“Olha o que a comunista daquela corte fez: liberou os bandidos. Olha os armamentos. Isso tudo é armação do Fórum de SP. Vamos dominar, já dominaram, e o pior, nenhuma autoridade federal anulou essa barbaridade de lei e nem nós, o povo, invadimos a ruas… Vergonha Brasil“, escreveu o diretor.

No entanto, conforme checado pelo RD1, o vídeo em questão foi gravado nos bastidores da série Arcanjo Renegado, da Globo, e originalmente compartilhado pelo canal do YouTube do usuário Gilson da Maia, em abril deste ano.

Além da gravação compartilhada pelo profissional do SBT, outros vídeos mostram os mesmos figurantes prestes a gravarem cenas do seriado global.

Em outras ocasiões, Scaramuzzi sofreu penalidades do Facebook e teve publicações ocultadas por possuírem conteúdos falsos. No dia 17 de julho, por exemplo, ele compartilhou um boato falso alegando que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, teria feito uma ameaça ao presidente da Corte, Dias Toffoli.

A rede social também ocultou o post do diretor do Programa do Ratinho sobre uma suposta mensagem que o médium Chico Xavier teria psicografado em 1952 prevendo a chegada de Jair Bolsonaro à Presidência da República.

De acordo com a FEB (Federação Espírita Brasileira), o texto não tem autenticidade confirmada e “surge de tempos em tempos […] contemplando diversas interpretações de acordo com o cenário atual”. Ela, por exemplo, já foi usada no passado para falar sobre o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) e o ex-ministro Sergio Moro.

Confira a postagem do diretor e o vídeo original: