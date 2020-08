Diretor James Wan revela que Aquaman 2 terá elementos de terror

O diretor de Aquaman 2, James Wan, revelou que a sequência do filme estrelado por Jason Momoa contará com elementos de terror.

O filme original lançado em 2018 ficou marcado pela sequência com as Criaturas do Fosso, que trouxe uma pincelada de terror ao filme do super-herói da DC.

James Wan ficou conhecido por dirigir diversos filmes de terror, como Invocação do Mal 1 e 2, Sobrenatural 1 e 2, e Jogos Mortais.

A revelação foi feita pelo diretor através do perfil da DC no Twitter, em uma resposta dada em áudio para um questionamento feito por um fã.

Folks, we have James Wan talking AQUAMAN 2 ?? Join #DCFanDome on 8/22 to see even more answers to the questions fans submitted! https://t.co/SyKFjcIr1y pic.twitter.com/Pc8DqNqz64 — DC (@DCComics) August 14, 2020

“Assim como o primeiro filme teve um toque da minha sensibilidade de terror, eu diria que teremos um pouco disso em Aquaman 2”, comentou Wan. “É uma grande parte de quem eu sou e surge naturalmente nesses tipos de filmes, especialmente em um filme como Aquaman, no qual a história se passa em mundos subaquáticos que podem ser muito assustadores. Então, naturalmente, meu amor pelo gênero de terror significa apenas que eu me agarro a essas cenas e tento dar um pouco mais do meu tempero assustador”.

A resposta do diretor faz parte da divulgação para a DC FanDome, evento que acontece dia 22 de agosto e que trará mais novidades sobre os filmes da DC, incluindo Aquaman 2.

Aquaman 2 estreia nos cinemas em 16 de dezembro de 2022.