Diretores da Globo desmentem dívidas com o Governo Federal e rebatem acusações

Diretor de Comunicação da Globo, Sergio Valente comentou, em entrevista a Ricardo Feltrin, do UOL, sobre os tributos pagos pela emissora, faturamento, ataques bolsonaristas, gastos federais em publicidade e o impacto social da empresa no Brasil.

O profissional definiu a companhia como “muito mais que apenas uma empresa pagadora de impostos”. Ele explicou que o Grupo da família Marinho é “um verdadeiro ecossistema e não apenas funcionários, mas outras empresas, outros segmentos socioeconômicos vivem dela e do seu entorno”.

Os haters da emissora costumam falar sobre uma suposta dívida bilionária que estaria sendo cobrada pelo Governo Federal. Este seria, segundo os seguidores do presidente Jair Bolsonaro, o motivo para uma constante campanha contra a gestão do ex-capitão e os demais membros da sua família. Sobre o assunto, o diretor Financeiro da Globo, Manuel Luis Belmar da Costa, garantiu que tal débito não existe.

“Não temos um centavo em dívidas com qualquer banco público ou com o próprio governo”, assegurou o economista, também afastando os boatos de uma suposta dívida com o BNDES.

Até mesmo a cobrança pela irregularidade apresentada pela Receita Federal na aquisição dos direitos de transmissão da Copa do Mundo da Ásia em 2002, que foi contestada pelo próprio canal, a Globo garante ter sido quitada.

A queda de publicidade do Governo Federal também é uma questão que Belmar desconstruiu. “Historicamente o nível de gastos de publicidade federal na TV Globo não passa de 4%. Ou seja, R$ 400 milhões, R$ 500 milhões. Se faz falta? Claro que faz falta, mas não somos sustentados por isso”, justificou.