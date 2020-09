Discreto, William Bonner surge em vídeo raro com cachorros

Discreto quando o assunto é vida pessoal, William Bonner apareceu em um momento de total descontração. O apresentador do Jornal Nacional, da Globo, surgiu despojado em um vídeo raro, publicado pela esposa, Natasha Dantas, no Instagram na noite deste domingo (30).

No registro, o âncora aparece enchendo os cachorrinhos de estimação, chamados Stella e Astor, de carinho e amor. Além disso, Natasha usou a música Porque Eu Te Amo, da dupla Anavitória, como trilha sonora.

Ela também postou um emoji de “coração”. William Bonner, ao perceber que está sendo filmado pela esposa, soltou um sorrisão para a gravação.

Antes disso, Natasha havia feito, na mesma rede social, uma homenagem ao enteado, Vinicius Bonemer, filho do marido com Fátima Bernardes. O jovem está indo morar em Paris, na França.

Ela publicou diversas fotos do jovem com a família, inclusive uma dos dois se abraçando no casamento dela com Bonner, e escreveu um texto sobre os motivos pelos quais vai sentir saudade do enteado.

“O que importa mesmo é saber que ele está feliz e se realizando! Nós ficamos aqui, desejando só o melhor e contando o tempo pra nos reencontrar”, declarou a fisioterapeuta, que é casada com o âncora do JN desde 2018.