Disney desenvolve robôs acrobatas que podem substituir dublês

A multinacional The Walt Disney Company teve os resultados de seu projeto Disney’s Soundtronic recentemente revelados: robôs capazes de realizarem quaisquer acrobacias no ar e que podem substituir dublês em um futuro próximo.

A novidade foi divulgada nesta quarta-feira (12) pelo site Mashable através de um vídeo em seu perfil no Twitter. Os robôs, construídos com um design humanoide, possuem movimentos precisos e bem calculados. Eles conseguem, por exemplo, replicar poses de super-heróis e diversos movimentos com perfeição.

Além disso, essas máquinas possuem um índice muito maior de acerto ao aterrissarem nas camas elásticas após acrobacias no ar do que dublês humanos. Confira a performance dessas máquinas no vídeo abaixo:

Disney’s flying robot can perform stunts in the air like stunt doubles pic.twitter.com/3xTmqKr8QH — Mashable (@mashable) August 12, 2020

Segundo o site, toda essa precisão é gerada por dois sensores principais: um acelerômetro, que mede a aceleração própria de um objeto, e um giroscópio, que detecta a velocidade angular e localiza um corpo no espaço.

Com isso, os cientistas que participam do projeto conseguem utilizar a física, sobretudo a força da gravidade, a favor dos robôs e programar os movimentos exatos que ele farão no ar.

Além de serem mais precisas, essas máquinas ainda apresentam outra vantagem: sua utilização reduzirá o risco de acidentes com profissionais humanos, sobretudo em cenas de maior perigo. No entanto, a primeira missão dos robôs acrobatas não será nas telas, mas em parques de diversões da Disney, onde serão apresentados como atrações artísticas.







Fonte: Tecmundo