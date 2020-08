Disney muda nomes e identidades visuais das suas divisões de TV

A Disney anunciou, nesta segunda-feira (10), mudanças nos nomes das suas divisões de TV, adquiridas após a compra da Fox, concluída em 2019. O processo é semelhante ao ocorrido no início do ano, quando as divisões de cinema do grupo retiraram a marca da sua antiga proprietária.

Conforme a Variety, o antigo estúdio 20th Century Fox Television agora será chamado de 20th Television, enquanto a ABC Studios e a ABC Signature vão se transformar em uma única empresa, com o nome de ABC Signature.

Já a Fox 21 Television Studios foi renomeada para Touchstone Television, revivendo uma antiga marca pertencente à gigante do entretenimento, que havia sido aposentada em 2007. Vale lembrar que estas mudanças estavam previstas quando ocorreu a negociação bilionária, para evitar confusão no mercado. Veja como ficaram as três novas marcas:

“Nossos novos nomes e logotipos de estúdio marcam um novo dia para a ABC Signature, 20th Television e Touchstone Television, ao mesmo tempo em que homenageiam suas ricas histórias e o poder criativo da The Walt Disney Company”, disse o presidente do Disney Television Studios Craig Hunegs.

Novas marcas estreiam imediatamente

As mudanças nas marcas dos estúdios de TV do grupo Disney entram em vigor imediatamente, segundo a companhia. Apesar disso, os novos nomes e logotipos podem não estar totalmente integrados às suas empresas até o final do ano.

De agora em diante, os novos episódios de séries e outros programas produzidos por essas divisões já virão com as novas nomenclaturas e alterações visuais, enquanto as produções antigas não sofrerão qualquer alteração, continuando a apresentar as marcas originais.

Estas três unidades do grupo que foram renomeadas são responsáveis por atrações de grande sucesso na TV americana. Os Simpsons, This Is Us, Grey’s Anatomy, American Horror Story, 9-1-1 e Little Fires Everywhere estão entre os títulos incluídos no catálogo dos estúdios.