Disney Plus: streaming da Disney revela data de estreia no Brasil

Após alguns rumores e até um problema judicial com a Claro, é oficial: a Disney Plus (Disney+) chegará no Brasil e em toda a América Latina no dia 17 de novembro de 2020.

O anúncio foi feito pela própria plataforma da Disney no Twitter de maneira bem humorada.

Confira:

[NO PUBLICAR]

Posteo anunciando el lanzamiento de Disney+ en Latinoamérica el 17 de noviembre. *Nota: usar hashtag #DisneyPlus — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) August 18, 2020

Com a estreia da Disney Plus no Brasil, diversos títulos conhecidos do público, como os filmes da Marvel e da Pixar, além das próprias animações da Disney, devem ficar disponíveis apenas no novo serviço de streaming.

Mais detalhes em breve!