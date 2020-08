Disney+ pode ganhar divisão com senha para filmes adultos

O Disney+ pode receber em breve uma nova divisão para comportar filmes com classificação indicativa para adultos. De acordo com um rumor compartilhado no Twitter, a categoria permitirá o lançamento de filmes e séries violentos e com temáticas mais pesadas, conteúdos que não tem ganhado espaço na plataforma atualmente.

A fonte das especulações é Bill Hunt, fundador do site Digital Bits e escritor. O produtor de conteúdo disse ter ouvido conversas sobre o lançamento de uma categoria “para adultos”, que englobaria produções da Fox e Touchstone Films.

Hearing interesting reports from sources in the last couple days that Disney is creating essentially a more adult section of Disney+ that will require pin code access. And that’s where all of the Fox and MGM content will go moving forward. Including lots of #4K. @thedigitalbits pic.twitter.com/xoDsPn0rUy — Bill Hunt (@BillHuntBits) August 19, 2020

De acordo com Hunt, a nova divisão para filmes voltados para adultos inclui diversos conteúdos com suporte para 4K e possui um mecanismo de segurança para impedir o acesso de crianças. Segundo a fonte, o usuário poderá configurar uma senha para limitar o segmento de produções com classificação para maiores de 18 anos.

Aquecendo a competição

Até o momento, a Disney não comentou oficialmente sobre o assunto e todas as informações devem ser consideradas rumores. Porém, o lançamento de uma divisão de conteúdos para maiores de idade faz sentido para o serviço de streaming do Mickey Mouse.

Deadpool é um dos filmes da Fox voltado para público adultoFonte: Bustle

Enquanto o catálogo de produções embaixo do guarda-chuva da Disney é vasto, a empresa tem dado foco para conteúdos familiares em seu serviço de streaming. Com a novidade, a companhia pode ganhar mais força na competição contra concorrentes como Netflix e Amazon Prime Video, que contam com produções originais que não economizam em sangue e violência, como The Boys.

Além de expandir as possibilidades para um público mais velho, uma categoria para maiores também permitiria o lançamento de produções do Hulu internacionalmente. A plataforma adquirida integralmente pela Disney no ano passado só está disponível nos Estados Unidos e Japão.

O Disney+ será lançado em 17 de novembro no Brasil.