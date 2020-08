Disney+ tem estreia confirmada no Brasil para novembro

Agora é oficial. O Disney+ vai estrear no Brasil em novembro, um ano depois do seu lançamento nos Estados Unidos. A confirmação foi feita pela própria gigante do entretenimento, em comunicado divulgado hoje (13).

O streaming, que já acumula mais de 60 milhões de assinantes, terá um catálogo recheado de atrações da Disney, Marvel, Pixar e National Geographic, além da franquia Star Wars e produções originais exclusivas. A lista de títulos incluirá também os desenhos animados clássicos da companhia.

Uma das atrações é a série The Mandalorian, com todos os episódios da primeira temporada sendo liberados já na estreia do serviço. Os assinantes poderão conferir ainda o recém-lançado musical Hamilton e as séries animadas clássicas Homem-Aranha e X-Men, entre outras.

WandaVision será uma das atrações do streaming.Fonte: IMDb/Reprodução

Também foi confirmada a oferta dos novos seriados Falcão e o Soldado Invernal, Loki e WandaVision, que estreiam em breve. No entanto, os filmes solo do Homem-Aranha não serão disponibilizados no serviço, assim como acontece nos EUA, pois os direitos pertencem à Sony.

Data de estreia e preço ainda não revelados

O mês de lançamento do Disney Plus no Brasil já está confirmado, mas a empresa ainda não divulgou a data exata. Uma das possibilidades é o dia 12 de novembro, quando o streaming completará um ano da estreia no mercado americano.

Com relação ao valor da assinatura, também não há maiores informações até o momento. Nos EUA, a taxa mensal é de US$ 6,99, mas quem opta pelo plano anual recebe desconto, pagando US$ 69,99 pelos 12 meses.

Outro detalhe importante é que a chegada do streaming da Disney ao Brasil vai afetar o catálogo de outras plataformas. “A partir do seu lançamento na América Latina, Disney+ se tornará a primeira e única opção de acesso em streaming com presença exclusiva dos conteúdos cinematográficos de todas as nossas marcas”, comentou o presidente da Walt Disney Company Latin America Diego Lerner.