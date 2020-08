Distanciamento, higienização e discussões marcam volta das gravações de Amor Sem Igual

O primeiro dia do retorno das gravações de Amor Sem Igual, nos estúdios da Casablanca, na última segunda-feira (10), foi marcado pelas medidas de segurança. Imagens divulgadas em primeira mão pela coluna de Flávio Ricco, no R7, mostram como isso funciona na prática.

A retomada contou com um time reduzido de atores como Françoise Forton e Day Mesquita no complexo de gravações de novelas da Record contaram com saídas para evitar contágio do covid-19. Agora, uma atriz fica posicionada estrategicamente distante da outra.

Todo o planejamento foi colocado em prática tanto dentro quanto fora dos estúdios. As sequências foram discutidas sempre com o intuito de garantir o bem estar de todos os envolvidos.

Profissionais especializados circularam por todas as áreas com o intuito de higienizar os locais estratégicos, como maçanetas e brancos. Os camarins agora só poderão ser utilizados de maneira individual, através das cabines instaladas em cada um dos setores. Os figurinos são entregues embalados, separadamente para o elenco se vestir.

Vale lembrar que os atores veteranos de Amor Sem Igual, no grupo de risco do coronavírus, não serão poupados no retorno das gravações. Segundo o jornalista Flávio Ricco, a Record acredita que o protocolo de segurança que elaborou contra a Covid-19 é o suficiente para proteger o elenco e a equipe.

A emissora garante que tem se cercado das normas mais rigorosas para a segurança de todos os envolvidos. O retorno da novela vai contar com as filmagens dos últimos 40 capítulos previstos para o encerramento do folhetim.