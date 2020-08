DJ Netto, de A Fazenda 2019, faz cirurgia para corrigir problema estético

O DJ Netto já figurava nas altas rodas, mas foi ao participar de A Fazenda 2019 que ganhou mais destaque da mídia. O famoso aderiu a um procedimento estético para reparar algo que já lhe incomodava há certo tempo.

O DJ foi submetido a uma correção cirúrgica de ginecomastia, que basicamente corrige o aumento anormal da glândula mamária masculina e é resolvida em poucas horas. Em entrevista à QUEM, o artista de 26 anos falou primordialmente sobre o que o motivou.

“Isso vem desde a minha adolescência e de um tempo para cá tenho dado um pouco mais de atenção, tanto pela dor, porque fica um pouco mais sensível, quanto pelo lado estético. Já deixei de comprar roupas várias vezes por isso, deixei também de postar algumas fotos“, contou.

Apesar de tudo, o namorado de Hariany Almeida explicou que a opinião alheia não o afeta: “Até porque, no meu caso, não era muito perceptível, ou melhor, não era muito grave. Em algumas épocas ficava mais sensível e um pouco maior e isso me tirava um pouco o conforto. Confesso que me forçava até a manter mais a dieta, já que isso tem relação com o aumento de gordura do corpo“.

Netto aproveitou a quarentena, e assim a diminuição de seus compromissos profissionais, para resolver essa questão: “Mas nunca parei todos os compromissos e dei uma pausa na agenda para isso, já que exige um repouso pós- cirúrgico. Então resolvi fazer agora. Enquanto os eventos não voltam, tenho esse tempo para me recuperar tranquilamente“.

Por fim, ele tranquilizou seus fãs e deixou claro que não passou por apuros na cirurgia que aconteceu na segunda-feira (3): “Acredite, isso incomoda bastante, é chato. A cirurgia é tranquila, ganhei alta no mesmo dia e agora só preciso esperar um tempo para passar o inchaço, cicatrizar e ver resultado“.

Na ferramenta de Stories do Instagram, o DJ Netto falou mais sobre o procedimento e foi mimado por Hariany, ainda acamado.

Confira: