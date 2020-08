DJI Osmo Mobile 4 é lançado com prendedor magnético

Nesta quarta-feira (26), a DJI anunciou a nova versão de seu estabilizador para smartphones, o Osmo Mobile 4. Assim como o equipamento da geração anterior, ele também possui design dobrável, que facilita o transporte, além de oferecer novos recursos e motores mais avançados.

A maior vantagem do OM4 sobre os produtos das gerações passadas, é que ele possui um prendedor magnético para fixar o smartphone no equipamento. Uma das partes desse prendedor fica fixado ao celular. Como ele tem uma base magnética, basta aproximá-lo à base presa ao estabilizador para que o celular seja anexado.

Osmo Mobile 4 tem prendedor magnético.Fonte: DJI/Divulgação

Essa característica facilita bastante deixar o equipamento pronto para o uso, assim como ter o smartphone livre para ser usado na mão novamente. Além disso, a braçadeira que fica presa ao telefone ainda traz um anel de dedo, para que o usuário possa manusear o celular com mais segurança.

Outra característica que foi mantida em relação ao OM3 foi o botão com o mesmo layout intuitivo e a bateria com autonomia para 15 horas, que pode ser usada como powerbank para carregar o próprio smartphone.

Alguns recursos que eram tecnicamente possíveis no OM3 foram melhorados para facilitar a operação:

Zoom dinâmico – Amplia o zoom de um objeto enquanto o usuário se afasta dele, e diminui o zoom quando ele volta a se aproximar;

Movimento giratório – É possível fazer um movimento giratório para obter um efeito de cilindro, embora não seja um movimento completo de 360º;

Clone Me Panorama – Permite “clonar” pessoas para que elas apareçam várias vezes em uma mesma cena.

Novo estabilizador vem com vários acessórios.Fonte: DJI/Divulgação

Os novos recursos do OM4 incluem novos motores, para melhor estabilização, melhor capacidade de reconhecer e rastrear objetos, além de formato mais compacto e mais leve que o OM3.

Preço e disponibilidade

O Osmo Mobile 4 já está disponível no site oficial da DJI e lojas online especializadas, como a Best Buy. O estabilizador custa US$ 149 e traz vários acessórios extras.