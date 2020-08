DJI Osmo Mobile 4 tem novo design magnético, mostram imagens

A DJI está se preparando para o lançamento do Osmo Mobile 4, nova versão do estabilizador para celulares. O site WinFuture.de divulgou nesta terça-feira (25) praticamente todas as informações do produto, além de imagens de divulgação e um vídeo promocional. A principal novidade está no design, que agora é magnético.

De acordo com o site, imãs serão utilizados para manter o telefone e o estabilizador firmes. Um acessório (clipe) com suporte magnético é fornecido para ser plugado no celular, e então prendê-lo ao Osmo Mobile 4. O site também informa que o acessório poderá ser removido do celular sempre que o usuário quiser.

Além do acessório, o estabilizador ainda parece ser compatível uma presilha de proteção. Os imãs, no entanto, deverão fazer a parte mais difícil nesta segurança. O site informa que ele será destinado a usuários do iPhone, mas no vídeo é possível ver outros celulares também.

Imagem vazada do DJI Osmo Mobile 4.Fonte: WinFuture.de

O preço do novo estabilizador da DJI deverá ser de aproximadamente 150 euros, e seu design continua compacto e pode ainda ser dobrado. Ele possui bateria de 2.450 mAh (USB-C) e tempo de uso estimado em até 15 horas. O dispositivo, em si, pesa 390 gramas e traz suporte para tripés.

Recursos extras

No vídeo divulgado pelo site, é possível notar que a traseira do celular fica praticamente exposta no Osmo Mobile 4. No entanto, também podemos ver uma prévia dos recursos. É citado que ele traz estabilizador de imagem de três eixos e controle do disparador por gesto.

Outro recurso interessante é o zoom dinâmico, que foca em um objeto enquanto o usuário se move. Outro recurso de foco automático é o ActiveTrack 3.0, que mantém o foco em objetos em movimento.