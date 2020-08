Dois anos após deixar a Record, Fabio Porchat volta à TV aberta na Globo

Dois anos após retornar ao Grupo Globo, depois de rescindir o contrato com a Record, Fábio Porchat está de volta à TV aberta. Segundo o jornalista Leo Dias, a partir de outubro, o Que História é Essa, Porchat?, programa do apresentador no GNT vai passar a ser exibido também na Globo.

A primeira temporada da atração que traz situações divertidas de famosos e anônimos será reprisada na programação da emissora, esquema semelhante ao adotado por Tatá Werneck e o seu talk show no Multishow.

A estreia de Porchat vai contar com uma série de novidades que serão promovidas na programação do canal dos Marinho, neste segundo semestre. A série médica Sob Pressão, estrelada por Marjorie Estiano e Júlio Andrade, vai retornar para uma curta temporada contando com a pandemia do coronavírus como um dos principais temas.

Outra estreia é a série Amor e Sorte, que vai contar com quatro episódios, produzidos de modo remoto com atores que vivem casais e familiares que estão passando a quarentena juntos. Em um dos primeiros, a participação de Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. Lázaro Ramos e Taís Araújo também serão protagonistas de uma das edições.

Fora do ar desde abril de 2018, Angélica finalmente retorna ao ar com um programa novinho em folha. O Simples Assim faz primeira apresentação em outubro na Globo no sábado à tarde, antigo horário que a loira ocupava com o Estrelas, antes de entrar por dois anos na geladeira. No mesmo mês também estreia a nova edição do The Voice Brasil.