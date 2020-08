Dois meses após demissão da Band, Luís Ernesto Lacombe é contratado pela RedeTV!

Luís Ernesto Lacombe não ficou muito tempo sem um contrato. Dois meses depois da demissão da Band, o apresentador fechou um acordo com a RedeTV!, na tarde desta quarta-feira (26).

As partes já andavam conversando há algumas semanas, mas o contrato só foi acertado oficializado hoje, na sede da emissora em Osasco, em encontro do jornalista com o acionista e vice-presidente do canal, Marcelo de Carvalho.

Na sua nova casa, Lacombe desenvolverá um projeto jornalístico amplo e multiplataforma 360º, que possui os detalhes mantidos em segredo. O famoso, inclusive, já conheceu as instalações da emissora e se reuniu com Franz Vacek, superintendente de Jornalismo, Esportes e Digital.

Segundo comunicado, o apresentador e o diretor discutiram propostas associadas aos formatos que serão apresentados por ele a partir de setembro. As datas de estreia devem ser divulgadas nos próximos dias.

“Com 32 anos de carreira em televisão, conseguir se reinventar tantas vezes é maravilhoso. Chego à RedeTV! com o espírito de um iniciante. Estímulo, vontade e energia de um iniciante, e uma bagagem longa”, afirmou Luís Ernesto Lacombe.

“Acho que é a hora para trabalhar muito, com equilíbrio e planejamento. São vários projetos que vamos desenvolver, aos pouquinhos, falaremos de cada um deles. Estou muito animado”, completou o novo contratado da RedeTV!.

Antes de fechar com a emissora, o ex-Band havia sindo sondado pelo SBT para comandar o reality Uma Vida, Um Sonho, que estava sendo gravado com a apresentação de Glenda Kozlowski.

Cabe lembrar que o apresentador possui mais de 30 anos de carreira no jornalismo. Ele iniciou a trajetória em 1988 como estagiário da Band do Rio de Janeiro. Em seguida, trabalhou como repórter e apresentador na extinta Rede Manchete e também na Globo, onde permaneceu durante 20 anos. Em 2017, retornou para a Band.